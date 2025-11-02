«Andalucía podrá ser una de las regiones europeas líderes en hidrógeno verde»

¿Por qué el hidrógeno verde está ahora en el centro de la estrategia de descarbonización?

El hidrógeno verde es un combustible que puede utilizarse como un sustituto del gas natural en la industria o en los hogares, puede utilizarse como un combustible en los medios de transporte, no solo terrestres, trenes, camiones, vehículos ligeros, sino también transporte aéreo, transporte naval. Es enormemente versátil, esa es su principal capacidad. Lo segundo, es una materia prima para la industria, es decir, ya estamos utilizando hidrógeno en la industria química y este hidrógeno que hoy en día es fósil puede ser hidrógeno renovable. Y en tercer lugar, esa versatilidad del hidrógeno lo hace idóneo para ser integrado con energías renovables. Aparte de eso, permite que las energías renovables eléctricas lleguen a donde no llega la electrificación. Es decir, una energía renovable eléctrica, la fotovoltaica, la eólica, que son energía eléctrica de origen renovable, no valen para descarbonizar todos los sectores. Un ejemplo muy claro, la aviación.

¿Cómo está cambiando la industria energética y qué oportunidades laborales se abren?

La industria energética está virando hacia una integración del sector. Vemos como las empresas, los fondos, las instituciones que antes se dedicaban a energías renovables, ahora se dedican a energías renovables y también a hidrógeno y a derivados de hidrógeno, es decir, a aquellas moléculas que pueden ser construidas a partir del hidrógeno, como por ejemplo, pues los combustibles sostenibles de aviación, los combustibles sintéticos marinos o para vehículos, etcétera. Lo están haciendo integrando al hidrógeno dentro de esa cadena productiva, viendo cómo pueden producir no solo electrones renovables, sino también moléculas de hidrógeno renovables. Estas industrias son en su mayoría en el caso de España, por ejemplo, los miembros de la Asociación Española del Hidrógeno que cuenta ahora mismo con cerca de 400 miembros distribuidos a lo largo de toda la cadena de valor. De aquí al año 2030, se habla de crear 120. 000 puestos de trabajo relacionados con el hidrógeno renovable y alcanzar a partir del año 2030, generar del orden de 180.000 puestos de trabajo más en la primera parte de esta década. O sea que estaríamos hablando de casi 200.000, 300.000 puestos de trabajo en los próximos 10 años.

Andalucía se está posicionando como uno de los principales centros de producción del hidrógeno verde, ¿esa competitividad que tiene la comunidad reside principalmente en su capacidad para producir energía renovable? Por el por el clima, por la ubicación...

Andalucía cuenta con un excelente caldo de cultivo para ser una de las comunidades autónomas o una de las regiones europeas, voy más allá, líderes en el ámbito de las del hidrógeno renovable. Por una parte, Andalucía cuenta con una excelente ubicación geográfica.Desde el punto de vista renovable cuenta con viento, cuenta con energía solar, cuenta con muchas horas de sol y viento que le permiten tener esa materia prima para producir hidrógeno renovable, pero también esa geografía le dota de puertos. Andalucía es el puerto natural de entrada de hidrógeno renovable procedente de Latinoamérica o procedente del Mediterráneo o de África. Tenemos puertos andaluces desarrollando proyectos de conexión a través de barcos o tenemos también la red troncal de Enagas, que es una propuesta para mover hidrógeno en el año 2030 y que conecta precisamente Huelva, que va a ser desde punto de entrada con el norte de España a través de Zamora y a través de Puertollano pero también con la idea de que en el futuro estemos conectados con África. En segundo lugar, en Andalucía contamos con centros de investigación, con universidades que tienen un gran potencial en investigación y desarrollo. A nivel científico, a nivel tecnológico, a nivel de desarrollo de I+D, Andalucía está en vanguardia. Y luego, tercero y por supuesto, importantísimo, fabricación de componentes, industria. Esas plantas de producción de hidrógeno necesitan de componentes, de electrolizadores, de compresores, de almacenamiento... que a su vez se nutren de ese I+D del que te he hablado antes. Y Andalucía cuenta con esa industria, cuenta con esas fábricas, cuenta con esa producción, fabricación de maquinaria para hidrógeno. 31 proyectos que están censados en Andalucía a lo largo de esa cadena de valor del hidrógeno. También cuenta, por supuesto, Andalucía con respaldo del gobierno regional.

Tenemos puertos andaluces desarrollando proyectos de conexión a través de barcos

El desarrollo del hidrógeno verde ha empezado muy fuerte en Cádiz y en Huelva pero también estamos viendo proyectos de calado en Málaga, que además aparecen en vuestro censo.

Correcto. En el censo de proyectos aparecen dos proyectos de carácter industrial, son de producción de combustibles sostenibles de aviación. Ya he dicho antes que el hidrógeno lo puedes emplear directamente como un combustible, porque arde, porque lo puedes almacenar, porque lo puedes llevar a un depósito o bien puedes utilizar la molécula de hidrógeno para combinarla, por ejemplo, con la molécula de CO2 y producir combustibles más complejos. Este tipo de combustible está previsto que se despliegue en Málaga. Y también nuestra comunidad autónoma contaba con todas las piececitas de la cadena de valor, no solo con producción de hidrógeno y de nitratos, sino también con fabricación de componentes, tenemos también proyectos de fabricación de componentes de hidrógeno. Voy más allá, hay iniciativas de Málaga que no están en nuestro censo de proyectos porque no son propiamente de nuestros socios, pero que sí que merece la pena comentar. Por una parte, todo el I+D que se desarrolla, por ejemplo, en la Universidad de Málaga, en la UMA. La UMA participa en una plataforma europea muy importante de hidrógeno que es H2 Excellence, que es una plataforma europea que trabaja en la formación, en la investigación y en la transferencia de tecnología en el ámbito del hidrógeno. Y luego, el puerto de Málaga está dentro de los puertos que están mirando el hidrógeno en nuestro país, a parte por supuesto, de Huelva y Algeciras tenemos Málaga. E incluso la empresa municipal de Transportes de Málaga está dentro de las empresas que han dicho que consideran el hidrógeno como un combustible a futuro. A Málaga la veremos en el futuro también con este tipo de vehículos.

En el caso de Málaga tenemos dos ejemplos bastante paradigmáticos. Por un lado, la multinacional China Hygreen va a abrir una planta de componentes y por otro lado hay un operador nacional, Avalon Renovables, que va a producir e-SAF. ¿Cómo está siendo esa composición del hub energético español entre la industria extranjera que invierte aquí con las operadoras españolas que también buscan su hueco?

No se debe hablar de una competición, no se debe hablar de unas empresas echando a otra del mercado, sino se debe hablar de cooperación. Es un momento en el que cualquier esfuerzo, cualquier inversión, cualquier empresa interesada en moverse en el ámbito de hidrógeno, en desarrollar proyectos, lo tenemos que acoger positivamente, porque estamos construyendo el mercado futuro.

¿Para cuándo se espera que sea un sector consolidado?

Tengamos en cuenta que hablamos de un cambio en paradigma energético. En nuestro país tardamos 30 años en desplegar el gas natural. Los cambios de este tipo llevan décadas. Nuestro país tiene objetivos para 2030, el objetivo es tener 12 gigavatios de electrolizadores en 2030, a lo mejor no llegamos a 12, nos quedamos en el camino. Pero alcanzaremos ese objetivo en la próxima década. Tardaremos un par de décadas en tener esto eh como una alternativa real al resto de combustibles.