Celebra la nochevieja con Alabardero Catering & Experiences

Alabardero Catering & Experiences se ha consolidado como un referente en la organización de eventos, acompañando al cliente de principio a fin. Esta empresa, perteneciente a Grupo Lezama, se ha especializado en la creación de experiencias utilizando la gastronomía y la atención al detalle como su propuesta de valor.

En Alabardero Catering & Experiences ya miran a la última noche del año, la nochevieja, con una propuesta que no dejarán indiferentes a sus clientes. Tres espacios tan contrastados en Málaga como son Hacienda del Álamo y Jardines de San Telmo, y Finca Amalur en Marbella, brillarán en la nochevieja con una variada oferta gastronómica y un fuerte compromiso con la calidad, dos factores que han permitido a Alabardero Catering & Experiences estar en vanguardia en el sector.

Una cena de gala y música en vivo para celebrar la llegada de 2026 por todo lo alto. Alabardero da todas las facilidades para reservar y descubrir la propuesta perfecta según tus necesidades. Comienza el año brindando, celebrando y disfrutando una experiencia extraordinaria. Haz que el último día de 2025 sea realmente especial.

Tres magníficos escenarios

Hacienda del Álamo es una hacienda del Siglo XIX que alberga un palacete que se mantiene con el estilo de la época, rodeado de naturaleza. Destaca su gran pérgola de cristal y un comedor al aire libre, además de distintos salones interiores y su jardín con una arboleda centenaria. El segundo escenario donde Alabardero celebra la nochevieja es Jardines de San Telmo. Esta finca malagueña es un testimonio directo de la arquitectura orgánica y por ella discurre gran parte del acueducto de San Telmo, del que recibe su nombre este bonito proyecto. Por último, en Marbella, con una ubicación excepcional, Finca Amalur es el lugar perfecto para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo con estilo. Un espacio diferente y moderno ideal para celebrar eventos tanto sociales como corporativos. Sus amplios jardines, fuentes y una decoración cuidada hasta el último detalle crean un ambiente mágico, perfecto para brindar por los nuevos comienzos.

Los clientes que decidan pasar la nochevieja con Alabardero Catering & Experiences serán recibidos con una copa de bienvenida, y podrán disfrutar de las 12 uvas de la suerte con cotillón desde las 00.00 horas, barra libre ilimitada, grupo de música en directo, DJ hasta la madrugada y recena.

Menú

El menú que se podrá degustar en la última noche del año empieza con unos aperitivos que consistirán en:

Bombón ibérico de vieiras y cristal crujiente de gamba.

de vieiras y cristal crujiente de gamba. Milhojas de foie y frambuesa encurtida en vermut

de foie y frambuesa encurtida en vermut Tapita de Robespierre, bearnesa y fideo de patatas

de Robespierre, bearnesa y fideo de patatas Crujiente de fideuá, tiradito de salmonete y azafrán

Tras los bocados más cortos y, como platos principales habrá:

Ajoblanco de pistacho y moluscos al palo cortado

al palo cortado Lomo de pargo glaseado , colágeno marino y ensalada de algas

, colágeno marino y ensalada de algas Asado de tira Black Angus glaseado, cremoso de celerí y salicornia

Para acabar con los postres:

Crema de queso y piñones, lágrimas de mandarina con ganache de AOVE Queso Porcuna y esponjoso de chantilly

con ganache de AOVE Queso Porcuna y esponjoso de chantilly Cajita de dulces navideños

Los vinos que se servirán en la cena son:

Cava Rosé Llopart – D.O. Cava (Penedès, Cataluña)

– D.O. Cava (Penedès, Cataluña) Blanco Godello Vionta – D.O. Rías Baixas (Galicia)

– D.O. Rías Baixas (Galicia) Tinto Seis+Seis – D.O.P. Sierras de Málaga (Ronda, Andalucía)

– D.O.P. Sierras de Málaga (Ronda, Andalucía) Champagne Nicolás Feuillatte – D.O.P.

Se puede reservar en el evento de Hacienda del Álamo contactando directamente en comercial.alamo@alabarderocatering.es o en el teléfono 952 652 653.

Para reservar la cena en Jardines de San Telmo hay que contactar en el mail comercial.santelmo@grupolezama.es o en el teléfono 681 15 49 52

Para disfrutar de la nochevieja en Finca Amalur, contacta en el mail comercial@alabarderocatering.es o en teléfono 660 34 79 48

Las personas que tengan algún tipo de alergia y/o intolerancia deben notificarlo en el momento de realizar la reserva. Disponible menú infantil.

Para más información

Teléfono: 650 46 84 67

E-mail: malaga@alabarderocatering.es

Página web: https://alabarderocatering.es/es/malaga/

Redes sociales: Facebook e Instagram