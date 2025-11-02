La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
El conductor realizó numerosos cambios de carril para adelantar a otros vehículos, por la izquierda y por la derecha
EFE
Málaga
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha captado esta semana en Málaga a un vehículo que superaba los 200 kilómetros por hora (km/h) repetidamente en un tramo de autovía.
En un vídeo que ha difundido el organismo estatal a través de sus redes sociales, se aprecia al coche circular a gran velocidad, con numerosos cambios de carril para adelantar a otros vehículos, por la izquierda y por la derecha.
El coche fue captado por un helicóptero de la Unidad de Medios Aéreos, aunque no se especifica en qué zona de Málaga.
La DGT ha lamentado que este conductor pusiera en riesgo su integridad y la del resto de usuarios, y ha recordado que "cualquier imprevisto a esa velocidad puede suponer una tragedia".
