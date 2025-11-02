Ecoturismo: Andalucía y Asturias se basan en él para consolidarse como destino

‘Ecoturismo y turismo rural. Experiencias que transforman’ fue el título de la jornada de debate organizada por La Opinión de Málaga y Prensa Ibérica el pasado miércoles 29 de octubre en la que se analizó la situación actual del segmento del turismo rural y el ecoturismo. El evento contó con el apoyo de la Consejería de Turismo del Principado de Asturias.

Participaron Lara Martínez, viceconsejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias; Antonio Moret, fundador de Murciélagos Málaga, consultora medioambiental que apoya proyectos de conservación, restauración ecológica y educación ambiental; Alejandro Pulido, socio fundador de Al Andalus Ecoturismo; Félix Zea, CEO y fundador de Ruralidays y Francisco Díaz Cabrera, vicepresidente de la Asociación de Turismo Rural Sur El Torcal.

Si hablamos de turismo rural nuestra mirada debe dirigirse al Principado de Asturias, absoluto referente de este segmento a nivel nacional. «La marca Asturias Paraíso Natural cumple 40 años este año. En 1985 iniciamos un camino como pioneros del turismo rural correspondiendo todo esto a una forma de entender la creación de un destino turístico. En aquellos años se hizo, además de para tener la posibilidad de desarrollar una red de alojamientos rurales, porque también significaba que podíamos dar una segunda vida a los territorios rurales que en aquel momento necesitaban de una cierta reinvención», señaló la viceconsejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado.

«Málaga tiene que fijarse en Asturias para poner en valor nuestro patrimonio natural» Antonio Moret — Murciélagos Málaga

El resto de invitados coincideron en señalar el absoluto liderazgo de la región asturiana en el terreno del turismo rural. «Asturias es un modelo a seguir y Málaga tiene que aprender de esos modelos para poner en valor nuestro patrimonio natural», comentó Antonio Moret. Por su parte, Félix Zea señaló «la conveniencia» de ver lo que ha hecho el Principado porque en Málaga «todavía estamos empezando y nos queda mucho por aprender en este tema».

La desestacionalidad se presenta como uno de los grandes enemigos del ecoturismo. En Asturias tienen clara la receta para evitarla: «Segmentamos qué tipo de turista queremos y para ese tipo de visitante desarrollamos determinados productos específicos», confirmó Lara Martínez, quien señaló que las cifras en 2024 de visitantes fuera de temporada crecieron el doble respecto a los números en temporada alta.

«La concienciación es muy importante para desarrollar un turismo más sostenible» Alejandro Pulido — Al Andaluz Ecoturismo

Félix Zea aportó su experiencia en Ruralidays y su apuesta por el turista internacional, que tiene una estancia media que alcanza los 10,2 días y «reduce considerablemente la estacionalidad».

Un turismo más sostenible

Otro aspecto inherente al ecoturismo es el de la sostenibilidad. El Principado asturiano es un territorio muy ligado al entorno rural y trabajó las políticas medioambientales en paralelo para que la actividad turística no pervirtiera al medio natural. De esa idea surgieron a finales de los años noventa dos planes:el PORNA, (Plan de Ordenación de Recursos Naturales de Asturias) y el POLA, (Plan de Ordenación del Litoral Asturiano), «dos normas que han hecho que tengamos la costa mejor conservada de España», aseguró Martínez.

«El corredor de Ecoturismo impulsado por Asturias es el mayor de Europa» Lara Martínez — Viceconsejera de Turismo de Asturias

Alejandro Pulido indicó que en Andalucía «estamos iniciando el camino de la sostenibilidad a través de la concienciación» y señaló como ejemplo el gran trabajo que se ha hecho con el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

Ademas de la concienciación, la formación de todos los actores implicados en el ecoturismo se hace indispensable para progresar en este aspecto, configurar destinos turísticos sostenibles y conservar sus recursos naturales.

«A nosotros, como propietarios, no nos interesa una saturación del interior rural» Francisco Díaz — Turismo rural sur de El Torcal

La viceconsejera de Turismo del Gobierno asturiano anunció el reciente lanzamiento de los bonos de turismo rural, en el que el cliente paga 75 euros y la administración asturiana otros 75. «Tienes un bono de 150 euros, por el que en realidad solo has pagado la mitad, y tienes más de 200 alojamientos para elegir». Martínez también hizo especial hincapié en el corredor de Ecoturismo de la España verde, un proyecto de las cuatro comunidades bañadas por el Mar Cantábrico liderado por Asturias y que ha dado lugar al mayor corredor de ecoturismo de Europa.

Ejemplos como el bono asturiano de turismo rural indican la buena sintonía de la colaboración público-privada que hace desarrollar determinados destinos turísticos, aunque en otros casos se demanda por parte de los actores una mejora de las relaciones entre ambas esferas para poner en el escaparate determinados destinos, como puede ser toda la zona del interior de la provincia de Málaga, quizá un poco arrinconada por el tsunami de la Costa del Sol y el turismo de sol y playa.

«La saturación de la costa nos permite fijar población y crear riqueza en el interior» Félix Zea — Ruraldays

«Hay que mirar al interior para no seguir saturando determinadas zonas y, sobre todo, es una oportunidad enorme para el interior de poder seguir fijando población y crear riqueza», comentó Félix Zea.

La viceconsejera también hizo referencia a la creación en Asturias de una mesa de turismo rural, al principio de esta legislatura, formada por la Administración, empresarios, asociaciones de empresarios y propietarios de establecimientos que ha analizado la situación y ha elaborado un plan de acción con una serie de medidas que mejoran las prestaciones del turismo rural asturiano.

La lucha contra la despoblación a través del turismo rural y cómo se involucra la población de los entornos de interior en el desarrollo de productos turísticos fueron otros dos de los temas objeto de debate en la mesa.