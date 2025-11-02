El PSOE reclama "medidas urgentes" de desbroce y accesibilidad en el Parque de la Laguna de la Barrera

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que ponga en marcha una serie de "medidas urgentes" de desbroce, mantenimiento y accesibilidad en el Parque Forestal de la Laguna de la Barrera.

Según ha informado la formación en un comunicado, el concejal socialista Jorge Quero ha lamentado que la reclamación llega "ante la llamada de preocupación de los vecinos que se llevaron un gran susto en la madrugada del pasado 26 de octubre al ver arder una amplia extensión de este pulmón verde del distrito Teatinos-Universidad", al tiempo que ha añadido que "la falta de atención y cuidado por parte del Ayuntamiento en este parque agravó el incendio, debido a que la acumulación de matojos propició una extensión más rápida del fuego que se elevó a la altura de una séptima planta y que se reavivó momentos después en dos focos distintos".

El responsable de este distrito en el grupo socialista ha explicado que "cuando ocurren situaciones como esta es cuando se evidencia lo importante que son las tareas de desbroce y de mantenimiento de las zonas verdes, porque cualquier mínimo descuido puede provocar un peligro mayor". Por eso, "es tan importante las actuaciones que se llevan a cabo durante todo el año. No podemos esperar a que haya que lamentar una desgracia", ha advertido a la par que ha criticado "la actitud pasiva de un alcalde que sigue sin prestar atención a los parques y jardines de nuestros barrios, porque está más preocupado en enterrar la identidad de nuestra ciudad bajo hormigón".

Quero ha hecho hincapié en que "una joya como la Laguna de la Barrera debe ponerse en valor", porque son "muchas familias las que acuden a diario". "No puede ser que un entorno natural como este se encuentre en estas condiciones de abandono, con zonas inhabilitadas por la maleza que se acumula, papeleras sin reponer, falta de limpieza y una nula adaptación para las personas con movilidad reducida", por lo que ha exigido al Gobierno municipal "que se ponga a trabajar y deje de privar a los vecinos de sus zonas de esparcimiento y disfrute como este parque forestal único que tenemos en Teatinos".

Movilidad reducida

Por su parte, la portavoz de Accesibilidad de la Asociación Impacta y vecina de Colonia Santa Inés, Nieves García, ha destacado las barreras que se encuentran las personas con movilidad reducida a la hora de acudir a este parque. "Nos parece inadmisible que a estas alturas no podamos ni pasear en condiciones dignas por nuestro barrio y nuestro parque. Gracias a la insistencia del grupo socialista conseguimos una entrada accesible a la Laguna de la Barrera, pero aún hay zonas a las que personas PMR o en silla de ruedas no podemos acceder porque no están debidamente adaptadas".

Además, García ha incidido en "el miedo que vivieron los vecinos del entorno" con el reciente incendio, ya que "las llamas llegaban hasta la altura de la séptima planta de las viviendas que están junto al parque. Este espacio requiere de actuaciones urgentes de poda y desbroce, porque es una trampa mortal".

"Las copas de los árboles del parque están en contacto con las ramas de los arboles que se encuentran en la acera de enfrente y si el fuego se hubiera extendido hacia afuera, los vecinos habrían estado en grave peligro", ha concluido.