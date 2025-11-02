Las multas por la ley mordaza en Málaga sumaron más de 11 millones de euros en 2024

Diez años han pasado desde que se aprobara la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, que entró en vigor en 2015 tras su aprobación por el Gobierno de Mariano Rajoy el 30 de marzo de ese año.

Desde entonces, la norma ha estado rodeada de polémica por limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión, reunión e información y por ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad, incluyendo la posibilidad de sancionar el uso no autorizado de imágenes de agentes de policía y penalizar actos de protesta social y solidaria. A pesar de que el PSOE prometió derogarla al llegar al Gobierno, seis años después la ley sigue vigente y acumula multas millonarias. Solo en 2024 se recaudaron 203.757.177 euros procedentes de 327.761 infracciones impuestas por esta normativa.

El año en que entró en vigor la ley, 2015, se registraron 5.646 infracciones; sin embargo, en 2024 en Málaga ya se contabilizan 19.097, lo que supone un aumento de un 238%. De hecho, Málaga se sitúa como la quinta provincia de España con más multas por esta ley, por detrás de Sevilla con 19.955, Las Palmas con 17.987, Cádiz con 17.796 y Madrid, con 54.616. Son 19.097 infracciones que suponen una cuantía económica de 11.498.586 euros. La mayoría de estas, -14.324 - son por drogas, con una cuantía de 9.150.399 euros; seguidas de 3.254 con hechos relacionados con la violencia, por 1.378.008 euros y 1.519 infracciones que estuvieron relacionadas con armas y explosivos, por un importe de 970.179 euros.

En los 10 años de vida de esta ley, la cuantía de las sanciones puestas en Málaga supera los 110 millones de euros.

En Andalucía

Bajo la aplicación de la Ley Mordaza, en Andalucía se registraron numerosas sanciones. Almería contabilizó 16.703 sanciones, Cádiz 17.796, Córdoba 8.097, Granada 13.745, Huelva 7.091, Jaén 5.313, Málaga 19.097 y Sevilla 19.955, consolidándose esta última como la provincia con más casos registrados.

Por qué pueden multarte

La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, popularmente conocida como Ley Mordaza, regula el régimen de seguridad pública en España y establece un amplio abanico de sanciones administrativas, que pueden variar desde los 100 euros en infracciones leves hasta los 600.000 euros en los casos más graves. Su objetivo declarado es garantizar la seguridad ciudadana, prevenir altercados y proteger tanto a los ciudadanos como a los propios agentes de la autoridad.

Entre las conductas que pueden ser sancionadas se encuentran diversas situaciones que afectan a la convivencia y al orden público. Por ejemplo, participar en manifestaciones o reuniones no autorizadas frente a instituciones del Estado o en lugares considerados sensibles puede acarrear multas considerables. Asimismo, desobedecer a las autoridades durante concentraciones públicas, negarse a identificarse ante la policía u obstaculizar la labor de los agentes también se encuentra tipificado como infracción.

La ley también contempla sanciones para conductas que afectan directamente a la propiedad o a la integridad de los espacios públicos y privados, como realizar actos de vandalismo o causar daños materiales, así como ocupar inmuebles o terrenos sin autorización. Otro aspecto controvertido es la prohibición de tomar fotografías o vídeos de policías con la intención de difundirlos para intimidar o perjudicar, una medida que ha generado preocupación entre periodistas y activistas por su potencial limitación a la libertad de información. Además, cometer infracciones relacionadas con drogas en espacios públicos o, en ciertos casos, incumplir normas de seguridad vial graves, también puede conllevar sanciones económicas importantes.