Mirando atrás
Peña de los Enamorados: la radiografía más completa
El profesor Virgilio Martínez Enamorado coordina en ‘La Peña de los Enamorados. Genius Loci’, el mayor estudio multidisciplinar sobre el símbolo de Antequera y su Vega. El coordinador ofrece una apasionante teoría sobre el origen del nombre
Sus hechuras -casi 500 páginas tamaño ‘álbum de fotos’ en edición bilingüe español e inglés- parecen emular las de la ingente mole, hecha a partes iguales de piedra y leyenda, más famosa de Málaga.
El estudio se titula ‘La Peña de los Enamorados. Genius Loci’ y ha sido un encargo del arqueólogo Bartolomé Ruiz, exdirector del Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera.
La obra ha sido editada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y en palabras de su coordinador, el profesor de la UMA y doctor en Historia Medieval Virgilio Martínez Enamorado, se trata del «más completo» sobre el famoso cerro, en el que han participado 14 especialistas.
El ‘Torcal vertical’
Entre ellos, por ejemplo, los geólogos Juan José Durán, Sergio Raúl Durán y Raquel Morales, que describen este ‘monte isla’ de 878 metros de altura en mitad de la Vega de Antequera como un auténtico «Torcal vertical», frente a la horizontalidad del primero. Desde 2011 es, además, Lugar de Interés Geológico.
Su fama es tal, que ya en el diario de Cristóbal Colón, el almirante aseguró que unas montañas cubanas eran «hermosas y altas como la Peña de los Enamorados». Como apunta el coordinador de la obra, «Colón tuvo que venir desde La Rábida a Granada y pasar por ahí, un elemento tan identificable que todo el mundo lo conocía».
Precisamente, al hilo de esta histórica comparación, está previsto que el fotógrafo Fernando del Pino, uno de los principales colaboradores en esta obra, presente el estudio en Cuba, cerca de esos montes que atisbó Colón, informa Virgilio Martínez Enamorado.
Esta monumental monografía repasa, además de la geología, sus plantas -entre ellas acebuches, retama y pino carrasco-; así como la biodiversidad de esta peña asomada por sendos lados a Antequera y Archidona, con un poblamiento animal de 121 especies datadas; 73 de ellas aves, como el águila perdicera, el halcón común, el cuco, el cárabo o el petirrojo.
Una de las partes más fascinantes del estudio es sin duda la que se centra en la arqueología y la antropología.
Virgilio Martínez Enamorado hace hincapié en una obra de Michel Hoskin, ‘Tumbas, templos y sus orientaciones. Una nueva perspectiva de la Prehistoria mediterránea’, que constata la «absoluta singularidad del Dolmen de Menga», un sepulcro del Neolítico que mira a la Peña de los Enamorados y su famosa silueta antropomorfa, que el experto malagueño compara con un «gigante dormido».
La hipótesis de los dos gigantes
Para Virgilio Martínez Enamorado, la clave del nombre, la Peña de los Enamorados, guardaría relación, no sólo con esta figura de gigante dormido, un clásico en culturas y paisajes de medio mundo; también con la que esos hombres y mujeres del Neolítico contemplaban detrás, en la inmensidad de la Vega.
Porque, al fondo, en la Hoya o Sierra de Archidona, parece sobresalir otro marcado perfil: el rostro de un segundo gigante dormido, orientado en este caso al al revés que la Peña.
Para Martínez Enamorado, en el tiempo del levantamiento del Dolmen de Menga, hace unos 5.500 años, fue cuando surgió esta historia mítica de los dos gigantes dormidos o inertes, «independientemente de que hubiera otros relatos anteriores, ya sea de grupos cazadores recolectores, ya de grupos de agricultores anteriores a la comunidad que decidió erigir el Dolmen», escribe.
Como explica, esta historia mítica habría ido adaptándose con el paso de los siglos y el de las distintas civilizaciones, hasta llegar a la historia de la pareja de enamorados.
Por este motivo, no cierra la puerta a que la denominación de origen latino ‘Dus Amantis’ guarde relación con los restos romanos junto al Cortijo de la Peña; lo que evidenciaría que esos dos gigantes perfilados por la roca, habrían dado paso a la leyenda de los dos amantes, luego reformulada en los romances fronterizos como los dos enamorados -el cristiano y la musulmana- un clásico de la época.
El experto rescata además la primera aparición, en una crónica medieval, del nombre de ‘Peña de los Enamorados’: en 1175, en una epístola andalusí de viajes con el nombre original en árabe de ‘Sajrat al-Ussaq’.
Virgilio Martínez Enamorado resalta así la impronta que desde el pasado ha tenido lo que denomina un auténtico «Jano bifronte», una peña que ofrece sendas caras que evocan el rostro humano, tanto desde Antequera como Archidona, donde además se encontraría su ‘complemento’.
La monografía también se ocupa de las versiones escritas de la leyenda actual, cuya primera versión es de Lorenzo Valla, del siglo XV y que vivirá un auge durante el XIX, en pleno Romanticismo.
Y por supuesto, de su influencia en la pintura, con el famoso cuadro de Serafín Martínez, de 1881; pero también en la filatelia, el cine, la televisión o la fotografía. En suma, la mayor ‘radiografía’ de la Peña de los Enamorados.
