El PP inicia una recogida de firmas para pedir la bonificación de la AP-7 en Málaga

Patricia Navarro reitera que ni Málaga ni la Costa del Sol merecen el agravio comparativo con otros puntos de España donde sí se aplican bonificaciones a los usuarios, como la AP-9 de Galicia

Navarro inicia en Mijas una campaña ciudadana de recogida de firmas para exigir al Gobierno bonificar la AP-7

Navarro inicia en Mijas una campaña ciudadana de recogida de firmas para exigir al Gobierno bonificar la AP-7 / PP de Málaga

La Opinión

Málaga

El PP ha iniciado este domingo una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno central que ponga en marcha un plan de bonificaciones de la AP-7, conocida como autopista de la Costa del Sol.

La presidenta de los populares de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que los ciudadanos de esta provincia sean los "paganinis" del Gobierno y ha lamentado que sí se bonifiquen autopistas en otros territorios, como ocurre con la AP-9 de Galicia.

La campaña se ha iniciado en Mijas y pretende sumar a todos los vecinos de Málaga y de Algeciras, ha informado el PP en un comunicado.

Navarro ha subrayado el "colapso diario" de la A-7, por lo que bonificar el peaje facilitaría un trasvase de vehículos, y ha recordado que es el peaje "más caro" de España por trayecto.

Los populares han animado a todos los malagueños a sumarse a esta reivindicación a través de las mesas que se instalarán a pie de calle en diferentes puntos de la provincia de Málaga y Algeciras y a través de las redes sociales.

