El PP inicia una recogida de firmas para pedir la bonificación de la AP-7 en Málaga

El PP ha iniciado este domingo una campaña de recogida de firmas para exigir al Gobierno central que ponga en marcha un plan de bonificaciones de la AP-7, conocida como autopista de la Costa del Sol.

La presidenta de los populares de Málaga, Patricia Navarro, ha criticado que los ciudadanos de esta provincia sean los "paganinis" del Gobierno y ha lamentado que sí se bonifiquen autopistas en otros territorios, como ocurre con la AP-9 de Galicia.

La campaña se ha iniciado en Mijas y pretende sumar a todos los vecinos de Málaga y de Algeciras, ha informado el PP en un comunicado.

Navarro ha subrayado el "colapso diario" de la A-7, por lo que bonificar el peaje facilitaría un trasvase de vehículos, y ha recordado que es el peaje "más caro" de España por trayecto.

Los populares han animado a todos los malagueños a sumarse a esta reivindicación a través de las mesas que se instalarán a pie de calle en diferentes puntos de la provincia de Málaga y Algeciras y a través de las redes sociales.