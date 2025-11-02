Tapas caseras y jarras "enormes" a dos euros en este bar de Málaga: "Tienen los nachos más grandes que he visto"

Tapas "baratas y enormes" en Málaga. Esto es lo que promete a sus clientes un bar del barrio malagueño de Teatinos que ofrece tapas con jarra de un litro de bebida a dos euros con toda clase de especialidades que incluyen guisos, fritos, camperos, hamburguesas, pizzas y roscas, entre otras opciones.

Este negocio de la capital malagueña es 'El Gallo Negro', un bar situado en la avenida de Plutarco de Málaga que cuenta con una amplia variedad de ofertas, como la que permite a sus comensales disfrutar de ocho tapas a elegir y una jarra de bebida por 18,50 euros, lo que deja cada tapa a un precio de dos euros.

Lo mismo ocurre para quienes prefieran un surtido de seis minihamburguesas y una jarra de litro, o una jarra y una rosca a elegir, todo ello disponible por el mismo precio, 18,50 euros.

Surtidos de hamburguesas por 12 euros en este bar de Teatinos

"Me encantaron sus aros de gouda, el minicamperito y su solomillo, que estaba increíble", ha señalado la creadora de contenido malagueña Noelia More a través de sus redes sociales, en las que acumula miles de seguidores "Tienen uno de los nachos más grandes que he visto, con mucho queso, guacamole y carne", ha añadido la joven sobre este plato.

Entre la amplia variedad de platos y tapas que conforman la carta de este establecimiento se encuentran sus croquetas, lagrimitas de pollo, solomillo de cerdo, huevos rotos con jamón, pollo teriyaki con base de arroz, lasaña gratinada o flamenquín de pollo, cheddar y serrano. Además, también se pueden disfrutar sus hamburguesas desde 11,50 euros o su surtido de seis minihamburguesas por 12 euros.

Pizzas, camperos y calzones en este bar de Málaga con tapas a dos euros

Asimismo, los clientes pueden degustar una amplia variedad de roscas, como la de Serranito, Shawarma o Roquefort, así como quesadillas, camperos, pizzas y calzones. Y para completar el menú con un dulce, este bar ofrece sus postres a 5,50 euros, como su brownie con helado de vainilla y su crujiente de Nutella.

Todo ello está disponible en su local de la avenida Plutarco número 75, en horario de 12.30 a 16.30 horas y de 20.00 a 00.00 horas de lunes a viernes, así como idéntico horario pero ampliado hasta las 00.30 horas los sábados y domingos.