Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga

Muy distraído hay que ir ya al volante o al manillar para caer en el radar de más ‘multón’ de la provincia de Málaga, que es el segundo más rentable de todo el país. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado recientemente la señalización del cinemómetro situado en el kilómetro 968 de la A-7, a la altura de Añoreta (Rincón de la Victoria dirección Málaga), una medida que tiene el objetivo de advertir más aún la presencia de la máquina a los conductores que no conocen su ubicación y recordársela a los que pasan por este punto diariamente.

Fuentes de la DGT explican que el refuerzo consta de tres medidas. Por un lado, el cartel azul que anuncia la presencia del radar varios cientos de metros antes del mismo se ha cambiado por otro que añade el disco que limita a 80 kilómetros por hora la velocidad en ese tramo. Por otro, unos cien metros antes de la máquina, se ha instalado una señal vertical amarilla que vuelve a recordar el límite y, además, muestra en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos que están a punto de llegar al control fijo.

La tercera medida es la colocación de balizas rojas en el arcén derecho que subrayan la zona de influencia del radar, desde el panel electrónico hasta unos cincuenta metros después de la ubicación exacta en la que se encuentra la caseta blanca del cinemómetro.

El radar de Añoreta es el segundo de la DGT (Cataluña y País Vasco tienen sus propias competencias) que más sanciones ha tramitado en los dos últimos años, 67.502 en 2024 y 66.872 en 2023. En ambos ejercicios, sólo fue superado por el dispositivo que Madrid tiene en el kilómetro 20 de la M-40, que sumó 74.873 y 118.392 disparos, respectivamente.

El siguiente radar más productivo de la provincia malagueña es el de tramo situado en el kilómetro 128,78 de la A-45, que el año pasado acumuló 49.376 sanciones, cifra que lo situó como el quinto del país más activo. Le siguen dos máquinas colocadas en las rondas de la capital. El situado en el kilómetro 978 de A-7 (altura de El Palo dirección Almería), que sumó 33.316 infracciones, y en el kilómetro 10 de la misma vía (junto antes del túnel Ortega de Prados dirección Torremolinos), que acumuló 33.058 multas.