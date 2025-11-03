Adjudicadas las obras para la gran rotonda que dará acceso a las nuevas cocheras de la EMT

La EMT de Málaga ha adjudicado el contrato de obras para ejecutar una gran rotonda que reordenará el tráfico en el entorno de la calle Paquiro y garantizará un acceso operativo a las nuevas cocheras de la empresa municipal de transportes de la capital, que está en pleno proceso de traslado de su sede, ahora ubicada en el Camino de San Rafael.

De las dos ofertas que se presentaron, la que ha resultado finalmente ganadora es la de la constructora malagueña Naxfor, que se ha hecho con el contrato por un importe de 1.013.843,75 euros. Tendrá cuatro meses para ejecutar los trabajos previstos en el contrato público.

La nueva rotonda, junto a la construcción de un vial conectado a la vía pública, abrirá un nuevo acceso desde la zona oeste de la parcela, "lo que mejorará notablemente las condiciones de entrada y salida, así como la distribución interna del tráfico".

El proyecto

"Actualmente, el acceso existente a las instalaciones por la calle Concierto no dispone de capacidad suficiente para absorber el volumen de vehículos de la flota, y su funcionamiento se ve afectado con frecuencia por los eventos celebrados en el Recinto Ferial y el Auditorio Cortijo de Torres, lo que compromete la operatividad del servicio", justifica la EMT en el pliego de condiciones al que tuvo acceso este periódico.

Según se recoge en el anteproyecto redactado por la empresa de ingeniería Narval, ese nuevo vial facilitará el acceso al futuro edificio que será sede de la EMT en esta parcela junto a la futura campa de los vehículos.

Proyecto de nueva rotonda en las cocheras de la EMT. / L.O

El anteproyecto contempla también obras complementarias necesarias como la instalación de infraestructuras de telecomunicaciones, alumbrado público, baja tensión, abastecimiento de agua, saneamiento y drenaje, además de canalizaciones en vacío para futuras necesidades de suministro eléctrico y telecomunicaciones.

En cuanto a la ejecución, se dividirá en dos fases. En la primera etapa se se ejecutará el acceso y en la segunda se construirá la rotonda y se realizará la nueva ordenación de la intersección, consistente en la demolición de firme, junto a la reordenación de los pasos de peatones y la modificación de las aceras para finalmente ejecutar la capa de rodadura.

Estado de la calle Paquiro

La calle Paquiro tiene una longitud de 905 metros y una sección de 32 metros compuesta por aceras a ambos lados, dos calzadas de dos carriles para cada sentido de la circulación separadas por una mediana central. En cuanto a la calle de acceso se caracteriza por una calzada de un carril para cada sentido de la circulación sin aceras, tal y como se describe en el anteproyecto que promueve la EMT de Málaga.