Nuevas ayudas de hasta 11.900 euros para retornar a los pueblos de Málaga

De un tiempo a esta parte, la lucha contra la incipiente despoblación del interior de la provincia de Málaga ha adoptado variados caminos. Y uno de los grandes frentes abiertos pretende recuperar buena parte de esa fuga de talento que se ha producido, en los últimos años, en los pueblos pequeños. Ese es el objetivo con el que la Diputación de Málaga vuelve a lanzar una convocatoria de ayudas dirigida a autónomos, emprendedores, profesionales y empresas para fomentar el retorno de su actividad laboral a municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia. La dotación total de este programa es de 146.600 euros y la cuantía de las ayudas oscilará entre los 9.000 y los 11.900 euros.

Dos líneas de ayudas

En concreto, la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Málaga cuenta con dos líneas de ayuda. La primera de ellas, con un importe de cada subvención de 9.000 euros, se dirige a personas autónomas, profesionales, emprendedoras y empresas, que residan o tengan el domicilio fiscal o de la actividad económica fuera de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga con anterioridad al momento de la presentación de la solicitud de la subvención. Está orientada a quienes deseen retornar o hayan retornado a estos municipios entre el 1 de enero de 2024 y la fecha de presentación de la solicitud, con objeto de desarrollar su actividad económica o nuevos proyectos empresariales, debiendo existir vinculación con algún municipio menor de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga.

Además, hay una segunda línea de ayudas. Tiene como destinatarios a personas autónomas y profesionales con actividad económica, o empresas con domicilio social o fiscal o centro de trabajo en municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga. Se premiará que contraten laboralmente durante un periodo mínimo de 12 meses a personas con perfiles cualificados, que acrediten vinculación con cualquier municipio menor de 20.000 habitantes de la provincia y retornen para residir o trabajar en esas localidades. En este caso, la cuantía de la ayuda será de 11.900 euros.

En la convocatoria se establece que la evaluación de las solicitudes se realizará teniendo en cuenta diferentes criterios, como el número de habitantes del municipio donde se desarrolle la actividad económica o proyecto empresarial; la pertenencia del solicitante a colectivo considerado prioritario (mujeres víctimas de violencia de género, menores de 30 años o mayores de 45 años o personas con discapacidad reconocida en un grado igual o superior al 33%); y no haber sido beneficiario en la convocatoria anterior de las presentes subvenciones.

"Recuperar el talento"

La diputada de Empleo y Formación del equipo de Gobierno de la Diputación malagueña, María del Carmen Márquez (PP), explicó que este lunes se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia esta convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, que establece un plazo de presentación de solicitudes desde este martes, 4 de noviembre, hasta el próximo miércoles 12 de noviembre.

A este respecto, Márquez expuso "que esta línea de ayudas, que se puso en marcha por primera vez el año pasado, tiene como objetivos retener y recuperar el talento de la provincia, especialmente en los municipios más pequeños, donde más dificultades existen para la búsqueda de oportunidades profesionales y laborales, contribuyendo con ello, además, a favorecer el desarrollo en el medio rural y luchar contra la despoblación”.