Black Days del Confort en Málaga: sofás de diseño, descuentos históricos y confort garantizado

Este mes de noviembre, la provincia de Málaga se convierte en el epicentro del confort. Los Black Days del Descanso llegan con la mayor batería de ofertas del año: descuentos de hasta el 70% en colchones, sillones, sofás, camas articuladas, textil premium y más. Una oportunidad irrepetible para transformar el hogar y mejorar la calidad del descanso, con el respaldo de las marcas más prestigiosas del sector.

Sofás con descuentos de impacto: diseño, innovación y confort a precios imbatibles

Si hay un momento para renovar el salón, ese momento es ahora. Durante los Black Days de MiColchón, por cada 1.000 euros en sofás, se descuenta automáticamente 100. Una promoción directa, sencilla y exclusiva, válida en modelos de diseño italiano, sofás relax con sistema Gravedad Cero o Levantapersonas, y tapizados en tejidos antimanchas o pieles premium.

Firmas como Stressless, Nessen, Incanto o Keyton protagonizan esta campaña, con descuentos impactantes en sofás de alto diseño que no solo embellecen tu hogar, sino que cuidan de tu postura, circulación y bienestar diario.

El descanso que soñabas, al mejor precio del año

No solo los sofás brillan en este Black November. También hay ofertas destacadas en colchones viscoelásticos, híbridos, de muelles ensacados o con hilo frío. Incluso es posible llevarse un colchón viscoelástico individual por solo 99 euros, ideal para habitaciones de invitados, jóvenes o segundas residencias.

Las mejores marcas del mundo, ahora en oferta

Durante estos días, se puede acceder a descuentos en firmas como Tempur, Sealy, Flex, Emma, Relax, Nord Swiss, Nightland o Nessen, así como novedades internacionales como Auping, Noctis o Harrison Spinks. También se incluyen las exclusivas camas de agua AKVA, para quienes buscan una experiencia totalmente diferente de descanso.

Nessen, firma referente en descanso saludable. Este año lanza su nueva línea Signature / La Opinión

NESSEN Signature: lujo artesanal y descanso sostenible

Entre las grandes protagonistas de la campaña se encuentra Nessen, firma referente en descanso saludable. Este año lanza su nueva línea Signature, una colección de colchones y camas fabricadas de forma artesanal, sin químicos, con materias primas naturales seleccionadas. Una propuesta de autor para quienes valoran el diseño, la sostenibilidad y el descanso de alto nivel.

Mijas/Fuengirola ya tiene nueva tienda del descanso

La expansión del descanso continúa en la Costa del Sol. Con la nueva apertura en Mijas/Fuengirola, MiColchón, la cadena líder en descanso alcanza 14 tiendas en la provincia de Málaga y 17 en total . Este nuevo punto de venta consolida una presencia estratégica y ofrece una experiencia de compra única, con asesoramiento personalizado y exposición de sofás, colchones y camas de alta gama.

El mejor servicio, sin letra pequeña

Durante los Black Days del descanso, como siempre, todos los pedidos en MiColchón cuentan con transporte, montaje y retirada del producto antiguo gratis. Además, 202 noches de prueba en colchones Nessen y 20 años de garantía en la estructura de sus sofás. Porque elegir bien es descansar mejor, sin preocupaciones.

Colchonología®: expertos que saben qué colchón necesitas

Más allá de las promociones, el verdadero valor añadido está en el equipo de Colchonólogos®, asesores formados en descanso saludable. Estos expertos no solo saben de colchones, sino que analizan la morfología, el estilo de vida y posibles dolencias del cliente para recomendar el producto más adecuado. Desde lumbalgias o hernias hasta problemas de circulación o insomnio, la Colchonología® es el puente entre las necesidades reales del cuerpo y el colchón o sofá ideal. Un servicio personalizado que convierte cada compra en una mejora tangible del bienestar.

Es ahora o nunca, los verdaderos Black Days del descanso son los de MiColchón

Solo durante los Black Days, el confort se pone al alcance de todos. Visita tu tienda más cercana en Málaga, descubre el nuevo espacio en Fuengirola o entra en www.micolchon.com y transforma tu descanso con las mejores condiciones del año.

