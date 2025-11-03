¿Cuándo es el Black Friday en Málaga? Todos los detalles que tienes que saber

Con el final de 'Halloween', empieza la cuenta atrás para una de las citas comerciales más esperadas del calendario por los grandes descuentos que ofrece y que permiten adelantar las compras navideñas con precios más competitivos: el 'Black Friday'. Así, ya se conoce la fecha en la que arrancará esta campaña de ofertas que este año generará unos 3.500 contratos de trabajo en Málaga para el sector del comercio, la logística y el transporte.

Cada año, esta cita se celebra a finales de noviembre, en concreto, el viernes después de Acción de Gracias. Al producirse esta tradicional celebración americana el jueves 27 de noviembre, será un día después, el viernes 28, cuando se lleve a cabo el 'Black Friday' de forma oficial tanto en Málaga como en el resto de geografía internacional.

Así, esta cita que se ha consolidado como el punto de partida de las compras navideñas y uno de los momentos de mayor volumen de ventas del año llenará las tiendas físicas y las plataformas online de ofertas especiales tanto en productos de moda, belleza, deporte y hogar como en electrodomésticos y tecnología.

Una imagen de archivo de comercios con ofertas del Black Friday. / Alex Zea

Pero estas ofertas no solo se producirán el 28 de noviembre sino que, como ya es tradición en los últimos años, estos descuentos se extenderán en la mayoría de negocios durante varios días hasta alcanzar el lunes siguiente, cuando se celebra el Cyber Monday, otra de las fechas más emblemáticas de los descuentos, que se llevará a cabo el 1 de diciembre.

Cuándo empieza el 'Black Friday' en los principales negocios

Son innumerables las empresas que ya se preparan para la llegada de estas jornadas de descuentos especiales y que han empezado a anunciarlos en sus páginas web, como el caso de El Corte Inglés, que ha explicado que esta cita llegará el 28 de noviembre y que tendrá las mejores ofertas "en todas nuestras categorías de productos, desde tecnología hasta moda, hogar y más".

MediaMarkt, por su parte, también ofrecerá descuentos en marcas como Apple, Sony, LG, Xiaomi, Samsung, Lenovo, Cecotec, Huawei o Garming tanto en su tienda como en la web, mientras que Amazon no ha anunciado aún la fecha definitiva, pero se espera que anticipe sus ofertas en torno al 20 0 21 de noviembre, como ya hizo el pasado año.

PcComponentes también alargará la campaña de ofertas y contará con un "mes del Black Friday". Por su parte, se espera que el grupo Inditex inicie sus rebajas en su web el jueves 27 de noviembre a las 22.00 horas y una hora antes en su aplicación, mientras que en las tiendas físicas se lleven a cabo el mismo viernes 28 de noviembre.

Consejos para el 'Black Friday' en Málaga

Para conseguir las mejores ofertas y no caer en prácticas fraudulentas durante este 'Black Friday', la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha recomendado comenzar ya a registrar los precios de los productos que se quieran adquirir durante esta campaña para ver si realmente desciende su precio, ya que asegura que el año pasado solo un 30% de los productos bajaron de precio durante el ''viernes negro', mientras que un 43% fueron más caros.

Además, los propios negocios recomiendan a sus compradores tomar en cuenta una serie de consejos para realizar sus adquisiciones de la forma más ventajosa, como planificar las compras con antelación realizando una lista de productos que necesitan para evitar compras impulsivas, así como revisar las políticas de devoluciones para evitar futuros inconvenientes. De igual modo, han recomendado guardar los productos que se quieran adquirir en el carrito online para evitar que se agoten antes de adquirirlos.