La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla

La cadena cordobesa de material deportivo Oteros ha anunciado a sus trabajadores, a través de las sociedades OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL y Global Retail Business SL, su intención de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la extinción colectiva de los contratos de trabajo de toda la plantilla. Los expedientes afectarían así a un total de cerca de 200 trabajadores (114 de OTS y el resto de Global), de los que unos 50 estarían en la provincia de Málaga, según han explicado a este periódico fuentes laborales.

Está previsto que estos ERE, cuyo planteamiento fue comunicado a los trabajadores los días 16 y 17 de octubre, se empiecen a negociar en los próximos días, con un periodo de consultas que se prolongaría hasta final de mes. A tal efecto, ya han sido constituidas las mesas de negociación de los expedientes.

Las fuentes consultadas han explicado a este periódico que estos expedientes se han comunicado coincidiendo con el cierre en los últimos tiempos de varias de las tiendas de la cadena. En el caso de la provincia de Málaga, que ha llegado a contar con una docena de establecimentos, sólo quedarían ya operativas entre cinco y siete, entre ellas de la del polígono de Santa Bárbara, en Málaga capital.

"Incertidumbre" en la plantilla

Estas fuentes señalan que en las próximas semanas podrían producirse nuevas clausuras y lamentan la situación de "incertidumbre" por la que está pasando la plantilla, con trabajadores a los que se ha intentado "cambiar de establecimiento". A su juicio, la estrategia de la empresa en el ERE pasaría porque los trabajadores "tengan que acudir al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), alegando que no tienen liquidez y que tienen deudas con los proveedores".

El exterior de una tienda de Oteros en la provincia de Málaga. / L. O.

La empresa, creada en 1993, superó en 2023 con OTS Gestión de Tiendas Deportivas SL un concurso de acreedores en el que había entrado un año antes.

"Precaria situación económica"

En los escritos de comunicación del ERE, a los que ha tenido acceso este periódico, alega que estas medidas se adoptan por la "precaria situación económica" en la que se encuentra, "con imposibilidad de atender los compromisos adquiridos en su previa situación concursal, lo que podría determinar su liquidación", y señala que ha alcanzado ya "una situación de insostenibilidad".

En el escrito se señala también que, "si bien las posibilidades y continuidad empresarial son escasas, dado el grave endeudamiento que venimos sosteniendo y de colapso por parte de nuestros proveedores, no es incompatible con un ejercicio de responsabilidad en cuanto a llevar a cabo un ordenado proceso de extinciones contractuales, para lo cual conforme queda regulado debemos seguir determinado procedimiento".