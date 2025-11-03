Cártama se alía con Turquía, Estonia, Rumanía y Eslovenia para mejorar la educación

El Programa Erasmus+ no es sólo para estudiantes universitarios y de Secundaria o de FP. Los alumnos de Infantil y Primaria también pueden beneficiarse de este intercambio de experiencias con otros países. El CEIP Cano Cartamón de Estación de Cártama, en Málaga, ha participado en un proyecto Erasmus+ con otros cinco colegios de Turquía, Estonia, Rumanía y Eslovenia. Docentes de los cinco países han trabajado juntos en ‘The STEAM Challenge’ durante dos años. El objetivo: mejorar la calidad de la educación y los resultados ya se notan.

En este tipo de proyectos son los profesores los que viajan para compartir experiencias y trabajar en equipo, aunque el alumnado también se relaciona a través de vídeos, fotos o un canal de Youtube.

Así lo explica la coordinadora del proyecto en el CEIP Cano Cartamón, María del Mar González Martín, que subraya que aunque «requiere mucho trabajo y esfuerzo por parte de los docentes», supone un plus en formación para el profesorado y tiene un resultado final tangible.

STEAM desde Infantil

El tema central ha sido el ‘Desarrollo de la calidad de los estudios STEAM en la educación infantil’, es decir mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje en este nivel, aunque en el cole de Cártama lo han hecho extensivo a Primaria.

«Todo el colegio se ha beneficiado. Lo hemos hecho hasta sexto porque es muy fácil aplicarlo en todos los cursos. Es cuestión de adaptarlo un poco, pero al final es una metodología», explica la docente.

Una de las actividades realizadas por las docentes durante este proyecto educativo. / La Opinión

El enfoque multidisciplinar STEAM consiste en actividades formativas que combinan las ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Para trabajar con este modelo, los profesores de los cinco países han realizado talleres y actividades para desarrollar materiales y recursos que han quedado recogidos en un libro que ahora se utilizará como guía en estos centros.

Se trata de tener ejemplos prácticos con la metodología 5E (enganchar, explorar, explicar, elaborar y evaluar). Un modelo didáctico que parte de los intereses del niño y le permite aprender a investigar, a resolver problemas y desarrolla su pensamiento crítico.

«Los alumnos se sienten parte del aprendizaje, no son meros espectadores», apunta María del Mar González, que además de coordinar este proyecto es una de las maestras de inglés del Cano Cartamón.

Aprendizaje que no se olvida

Los docentes europeos que han participado coinciden en que este es un aprendizaje que hace que lo aprendido «no se olvide porque lo han experimentado» y además motiva a los menores: «verdaderamente quieren saber más».

Este proyecto Erasmus+, un KA220 de Asociaciones de cooperación en educación escolar, tiene un especial interés porque no se limita a encuentros entre el profesorado en los distintos países. Entre sus objetivos está la creación de productos concretos que ayuden a mejorar la educación.

Así, estos profesores de España, Turquía, Estonia, Rumanía y Eslovenia se han formado en metodologías innovadoras para crear un libro de recursos STEAM, unidades didácticas y un aula STEAM con herramientas como robots Bee-bots, microscopios, policubos o imanes.

Además, han desarrollado recursos digitales como un canal de Youtube con vídeos y materiales .

La tecnología ha tenido un papel fundamental en las actividades con el uso de pizarras digitales, tabletas portátiles o herramientas online como Canva o Kahoot.

Durante los dos años en los que se han desarrollado este Erasmus+, los docentes malagueños han realizado seis movilidades o visitas a sus compañeros del resto de países, que también han venido a Málaga.

En total, la docente malagueña detalla que la mitad del claustro del Cano Cartamón ha estado plenamente involucrado en este proyecto, aunque el 90% ha participado de una forma u otra.

Profesorado de los cinco países, durante una de las movilidades realizadas. / La Opinión

La ratio, asignatura pendiente

Subraya como un punto muy positivo la oportunidad de conocer sistemas educativos de otros países y pone el acento en un aspecto que en España sigue siendo motivo de quejas: la ratio.

Así, apunta que en Turquía, por ejemplo, tienen una ratio inferior a la nuestra, lo que favorece la implantación de estas metodologías.

«Este proyecto es maravilloso, se aprende mucho y ahora vamos a ponerlo en práctica, pero se le podría sacar más partido con menos ratio. Este tipo de aprendizaje hay veces que se nos complica por la atención a la diversidad», muy acentuada en este colegio de Cártama, explica María del Mar González.

Sin embargo, incluso con este alumnado han notado ya una mejora en el aprendizaje gracias a este proyecto para desarrollar las materias STEAM.

Los resultados se presentaron en un simposio a final de septiembre al que acudieron docentes y autoridades como el alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, que apostó por extender esta metodología a otros centros educativos de la localidad.

Simposio celebrado en Cártama para presentar los resultados del proyecto educativo del CEIP Cano Cartamón. / La Opinión

Durante la jornada se presentaron ejemplos de buenas prácticas educativas y se llevaron a cabo talleres prácticos innovadores.

Ahora, el CEIP Cano Cartamón continuará aplicando todo lo aprendido gracias a esta colaboración europea y no descarta realizar otro Erasmus+: «Siempre hay ganas de aprender y más viendo estos buenos resultados».