¿Cómo y dónde se puede colaborar en la Gran Recogida los días 7 y 8 de noviembre?

Con el otoño ya avanzado y en la antesala de las fechas navideñas, existe un hito solidario que a estas alturas resulta inconfundible. Es, prácticamente, una tradición que trasciende la cesta de la compra particular y llega a las cocinas de quienes más lo necesitan. A las de aquellas familias que no llegan a fin de mes y, en muchas ocasiones, ni siquiera pueden salir a comprar alimentos. Este fin de semana, regresa la Gran Recogida y Bancosol desplegará -con el lema 'Lo damos todo'- a 4.000 voluntarios en 330 supermercados de Málaga.

Tanto este viernes 7 de noviembre como el sábado día 8, se desarrolla la emblemática campaña solidaria con el objetivo de superar -o, al menos, igualar- los 650.000 euros recogidos el año pasado en toda la provincia. Así, lo anunció, el presidente de Bancosol, Diego Vázquez, quien recordó que ya no se donan los alimentos físicamente en el propio establecimiento sino que se hace una aportación económica: "Ya no se recogen alimentos sino que se captan fondos y, al pasar por caja en el supermercado con la compra, se deja la cantidad que buenamente se pueda". Asimismo, este año también se podrán realizar las donaciones a través del Bizum 00887.

"La sociedad malagueña va a responder como siempre ha respondido, dentro sus posibilidades, porque también hay que ver cómo están ahora las cestas de alimentación y todo eso, pero seguro que, aunque sea un euro, lo van a dar de corazón", apuntó Vázquez antes de hacer un llamamiento para cubrir las plazas de voluntario que aún faltan en zonas como Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Benalmádena o Vélez Málaga.

Los establecimientos en los que estarán los voluntarios pertenecen a las cadenas Maskom, Carrefour, El Corte Inglés, Alcampo, Eroski, Lidl, Día, Más, El Jamón y Mercadona.

Atiende a más de 23.000 personas

El presidente de Bancosol, Diego Vázquez, comenzó su discurso ensalzando la labor de los voluntarios y recordó que, desde 2012, la entidad vienen presentando la Gran Recogida, a la que se refirió como "la fiesta de la solidaridad de los malagueños".

Actualmente, Bancosol atiende en toda la provincia de Málaga -a través de 131 entidades sociales- a 23.181 personas que "no tienen el mínimo de la dignidad, que es la alimentación", según aseveró Diego Vázquez.

De esas más de 23.000 personas, casi 6.000 -5.786 personas, según el dato ofrecido por Vázquez- son menores de edad. "Personitas" o "población infantil", si se siguen los términos empleados por el presidente de Bancosol. "Ellos son nuestro futuro y eso tendría que estar totalmente cubierto, es lamentable que en puertas del 2026 existan los índices de pobreza infantil que hay", reivindicó Vázquez.

Al mismo tiempo, expuso que los 3,2 millones de kilos de alimentos que Bancosol reparte al año es gracias "al esfuerzo de toda la sociedad civil malagueña". "Gracias a cada euro, a nuestros cinco euros, gracias a lo que cada uno pueda; la mayoría de esas personas que están en una pequeña oscuridad necesitan una luz que entre en esa oscuridad y no se hundan", añadió.

Todo el año

Durante el acto de presentación celebrado en la Diputación de Málaga, el presidente del ente provincial, Francisco Salado, destacó la labor que Bancosol desarrollo no solo en esta acción solidaria, sino durante todo el año. "Cerca de nosotros hay personas que lo están pasando mal; por mucho que digan los indicadores macroeconómicos, hay muchas familias a las que les cuesta llegar a fin de mes y llenar la cesta de la compra, porque los precios no han dejado de crecer estos últimos años y su poder adquisitivo les ha llevado a que tengan dificultades alimentarias", enfatizó Salado.

“Para nosotros es muy importantes poner nuestro granito de arena en la Gran Recogida, que es una demostración de fuerza y solidaridad por parte de toda la sociedad malagueña, una acción de sensibilización para que nunca perdamos de vista que, cerca de nosotros, hay personas que necesitan ayuda”, ha manifestado el presidente, quien ha señalado que la Diputación colabora también con el Banco de Alimentos en ámbitos como la empleabilidad de personas de colectivos vulnerables, la mejora de su capacitación profesional o la reducción de la brecha digital, especialmente en las zonas rurales.

Bancosol es también una de las entidades involucradas en ‘Málaga no caduca’, "un proyecto pionero de la Diputación por el que se llevarán los excedentes alimentarios de la hostelería, hoteles, empresas de catering y de distribución a 40.000 personas vulnerables de la provincia, al tiempo que se les ayudará a salir de esa situación", según contextualizó Salado.

"El escalón más bajo"

Por su parte, la delegada territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Málaga, Ruth Sarabia, insistió en la importancia de "no mirar para otro lado". "En esta tierra de oportunidades y de éxito, también hay personas que no tienen para comer; no tener para comer es casi el escalón más bajo que hay en la exclusión social, es eso y no tener techo", manifestó.

A su vez, la delegada de Inclusión Social recalcó que "intentar que haya personas que puedan tener garantizadas las tres comidas no tendría que ser una realidad en el siglo XXi y, sin embargo, seguimos hablando de que, pese al esfuerzo de las administraciones, las ayudas o las subvenciones, hay gente se encuentra en esas circunstancias".

En este punto, Sarabia destacó que "Bancosol vio esa necesidad con mucha antelación y, además, no se quedaron conformes con dar esa bolsa de comida, se dedicaron a formar a las personas que no tienen las necesidades básicas para encontrar un empleo y eso es algo muy complejo". "Hablar de Bancosol es hablar del gran corazón solidario que tiene Málaga, nos toca el corazón no solo con la Gran Recogida sino todos los días del año, hasta en la pandemia dieron otra vuelta de tuerca e idearon la fórmula del mensaje para donar", agregó la delegada.