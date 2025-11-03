Detenido por una falsa amenaza de bomba en un centro comercial de Málaga

Un hombre de 50 años ha sido detenido por la Policía Nacional presuntamente lanzar una alerta sobre la colocación de una bomba en un centro comercial de Málaga que resultó ser falsa. Los hechos se produjeron hace unos días, cuando Emergencias 112 recibió la inquietante llamada de un varón que anunciaba, en castellano y tono ronco, la colocación de un artefacto explosivo en un centro comercial sobre las 17:00 horas, cuando las instalaciones recibía la visita de muchísimos clientes

Según ha informado la Comisaría Provincial de Málaga, la Policía Nacional activó todos los protocolos de actuación propios de este tipo de amenazas, haciéndose cargo de las pesquisas la Brigada Provincial de Información. Una vez realizadas las primeras gestiones, los agentes comprobaron que el número de teléfono desde el que se había lanzado la alarma correspondía a "un viejo conocido de la policía, un dato que descartaba la posibilidad de que se tratara de un atentado real.

Los investigadores activaron un dispositivo de búsqueda en las zonas frecuentadas por el sospechoso, culminando esta labor en apenas una hora. Los agentes lo encontraron en la zona de Ciudad Jardín, donde fue detenido en relación con un delito de desórdenes públicos.