Diez mayores de Málaga reciben la matrícula de honor

«Es una alegría que, en diez años, le hemos dado las gracias a 100 personas de la provincia. Elegimos a personas de relevancia, sencillas...lo importante es que, donde están, aportan su grano de arena para mejorar esta sociedad», explica Antonio Quero.

La Federación Provincial de Asociaciones de Mayores que Antonio preside celebrará este miércoles 5, a partir de las 18 horas en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación la décima edición de los premios 10 a mayores.

Josefa Gómez Lozano (Almáchar, 1947)

«Es una persona que, ahora mismo, está trabajando en varios frentes, haciendo cosas por los demás», cuenta el presidente Antonio Quero.

Doctora en Historia, y experta en los verdiales y el flamenco, Josefa Gómez sigue en varios colectivos en los que defiende el flamenco, el vino, la uva y la pasa de Málaga.

Remedios Herrero Moyano (Archidona, 1951)

Educadora de vocación e hija adoptiva de Benalmádena, donde también fue concejala y presidenta del Ateneo, en 2019 Remedios Herrero instauró el Premio Noble de la Paz, que entrega cada año a personas y colectivos. Además, es una voluntaria incansable en un buen número de colectivos.

«Es una gran trabajadora por la paz», dice de ella el presidente Antonio Quero.

Soledad Durnes Casañal (Zaragoza, 1945)

«Una poeta que sigue trabajando, participando en todo y llevando la cultura por donde quiera que va», comenta de Soledad Durnes el presidente de la Federación. Residente en Torremolinos, Soledad Durnes ha sido locutora, ha presidido la Asociación de Mujeres del Medio Rural y es miembro de la Real Academia de las Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras de Granada. Además, un museo en Molvizar (Granada), lleva su nombre.

Isabel López Mayorga, en el centro, en una foto de archivo. / GREGORIO TORRES

Isabel López Mayorga (Málaga, 1954)

La vicepresidenta de la Asociación Pro Tradiciones Malagueñas La Coracha desde muy joven sintió el espíritu asociativo, de ahí su colaboración con los Scouts de España, el Cottolengo o las Hermanitas de los Pobres.

Además, Isabel López Mayorga «lleva muchos años sacando varios coros adelante, y ahora mismo tiene tres; es una persona muy trabajadora», comenta Antonio Quero.

Mª Antonia Camino Serrano, Montoro (Córdoba, 1944)

«Es una mujer muy sencilla, a la que siempre le ha gustado el teatro y el baile. Siempre tiene vitalidad y alegría y es un ejemplo a seguir», destaca Antonio Quero. Limpiadora en el Ayuntamiento de Málaga hasta que se jubila por enfermedad, a partir de los 55 años Mª Antonia Camino pudo cumplir la ilusión de su vida y dedicarse al mundo del teatro y la interpretación en anuncios y series de televisión.

Fosforito fue nombrado Hijo Adoptivo de Málaga a comienzos de año. / Alex Zea

Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’ (Córdoba, 1932)

Este Hijo Adoptivo de Málaga es uno de los más importantes cantaores de la historia del flamenco, como prueba el Premio Nacional del Cante, la V Llave del Oro del Cante o el Premio Leyenda del Flamenco. «Es una institución en Málaga», recalca Antonio Quero. La federación premia a Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', no solo por su aportación al flamenco, también por lo que su arte supone para muchas personas mayores.

Francisco Gutiérrez Moreno (Málaga, 1946)

Ligado a CCOO y Citesa, también ha sido conserje. Una vez jubilado, Francisco Gutiérrez continúa atento a las necesidades de su barriada de La Palma y despliega una gran actividad, además de formar parte de la junta directiva de la Asociación de Comunidades Palma-Palmilla.

«Va con una maquinita de oxígeno que carga a todas partes y, sin embargo, ahí lo ves», recalca el presidente Antonio Quero.

Luis Pernía Ibáñez (Burgos, 1944)

«Fue uno de los sacerdotes que, con el cambio político en España se apeó de las instituciones religiosas para ayudar a la gente desde la base», detalla Antonio Quero. Su amplia actividad solidaria le ha llevado a países como Nicaragua, Cuba, Perú, el Sáhara, Ruanda, Burkina Fasso o Benín. Luis Pernía es Premio Andalucía de Migraciones de la Junta de Andalucía entre otros muchos galardones, aparte de un gran dibujante.

Paco Linares, a la izquierda, con su mujer María José Rosado. / La Opinión

Francisco de Linares Castro (Málaga, 1948)

El popular locutor malagueño Paco Linares ha sido todo en el Periodismo. Su labor como director en la inolvidable emisora Onda 8 Radio de Cártama -donde hizo bandera de la libertad de expresión y contra el sectarismo- todavía se recuerda. Ha recibido innumerables premios y distinciones. «Es un referente del Periodismo en Málaga y sigue haciendo su labor con Luis del Pino», destaca Antonio Quero.

Celso García Arrebola (Málaga, 1937)

Recordado y respetado maestro en Benamocarra, donde llegó a ser concejal, Celso García también ha sido locutor con Diego Gómez y María Teresa Campos en Radio Juventud. Su gran vocación es la música, recalca Antonio Quero, quien resalta su gran trabajo con corales y rondallas. «Es un gran trabajador y un hombre que ha hecho méritos para este premio».