El efecto ‘cautela’  lleva a un nuevo techo el ahorro de los malagueños en los bancos

El sector privado de Málaga sigue acumulando en este 2025 un volumen de ahorro en depósitos bancarios que se mueve en niveles máximos históricos. Familias y empresas contabilizan en sus cuentas un total de 36.536 millones de euros a junio de 2025, según la última serie publicada por el Banco de España, etiquetada bajo el epígrafe de ‘Otros sectores residentes’. El ahorro ha registrado una subida de casi del 3% sobre el trimestre anterior y supera en un 2% al que se manejaba hace un año. Pero sin duda, la gran comparativa diferencial es con respecto a hace ahora un lustro, con el estallido de la pandemia: el aumento del dinero ahorrado con respecto a aquel entonces (que era de 24.850 millones) ha sido del 47%, con una subida, en términos reales, de unos 11.690 millones.

Cabe recordar que el Covid abrió una etapa que, primero con la declaración del estado de alarma, congeló buena parte del consumo (sobre todo el vinculado al ocio) y mantuvo tanto a las familias como a las empresas, en los meses siguientes, en posiciones de gasto muy prudentes (las restricciones de movilidad también limitaron las vacaciones). Todo eso motivó que el volumen de dinero que familias y pymes tenían ingresado aumentara mucho en 2020 y 2021. El ritmo aflojó a partir de 2022, cuando terminaron las restricciones, aunque la bolsa de ahorro extra ha persistido estos años, incluso pese a la escalada de la inflación.

A nivel andaluz, Málaga concentra el 22% del ahorro en cuentas bancarias de toda la comunidad, y ocupa la segunda plaza por provincias, sólo superada por Sevilla, donde el sector privado acumula 37.441 millones (un 32% más que en el estallido de la pandemia). En Andalucía, con 165.311 millones, se detecta un aumento de un 34% en estos cinco años.

Análisis de los economistas

¿Por qué ha ocurrido todo esto? El Colegio de Economistas de Málaga sigue ligando esta dinámica, más allá del incremento de población, a una mezcla entre el efecto «cautela» que preside la evolución del consumo y al «interés» real por el ahorro de hogares y empresas.

«Hay muchas casuísticas y circunstancias. A pesar de la bonanza económica, vivimos tiempos complicados y la percepción que hay en la calle es que las cosas no están claras a nivel global (conflictos bélicos, aranceles, etc). Hay un ‘efecto’ cautela importante. También tenemos un aumento de población y de empleo, con mucha más personas con trabajo que pueden ahorrar más», afirma el decano, Manuel Méndez.

Según los economistas, otro factor a tener en cuenta es que, con los actuales precios de vivienda, hay gente que querría comprar casa o invertir en el sector inmobiliario y no puede. El vicedecano del Colegio, Antonio Pedraza habla de un importante número de demandantes que sigue esperando su momento para comprar y que mantiene su ahorro «remansado».

«Los precios en España están subiendo un 11% al año, mientras que en Europa lo hacen un 5%. El problema viene de un déficit de oferta (en Málaga, por ejemplo, faltarían entre 35.000 y 45.000 viviendas) y eso mantiene un ahorro embalsado de potenciales compradores. Hay una demanda insatisfecha que no encuentra respuesta en el mercado, a pesar de que las condiciones hipotecarias son relativamente buenas», dice.

Depósitos bancarios

Méndez añade que los depósitos bancarios, en su opinión, son para muchas personas (las de perfiles de inversión más conservadores) la forma predilecta de atesorar su ahorro. «Los bancos están ya remunerando mejor el dinero de plazo fijo con tipos de interés del 1,8% al 2,1%. Eso no ocurría hace unos años y hay gente que siempre va a preferir el dinero en cuenta que el producto financiero, porque le da resquemor. Se quedan con esa rentabilidad del plazo fijo que, al menos, les cubre parte de la inflación»», señala.

«Hay otro dato curioso, sociológico, y es que la generación del baby boom de los 60, que se va a jubilar en estos años, puede estar trasvasando ya de productos financieros que tener una volatilidad a ahorro seguro en cuenta corriente. Son personas que han podido lograr ya unas ganancias en fondos de inversión y renta variable y que ahora, en un momento bueno de los mercados, rescatan ese dinero de forma transitoria para planificar el futuro», señala.

En cuando a las empresas, a su juicio, también hay una consigna de «prudencia», lo que se traduce ahora mismo en un flujo moderado de inversión. «Lo de las empresas preocupa más, en el sentido de que puede indicar que hay inversiones paradas de nuevos proyectos a la espera de acontecimientos, y eso nos remite de nuevo al tema de la incertidumbre, dentro de un mercado que puede también limitaciones normativas o de regulación», expone Méndez.

Una vista aérea de Málaga. / Álex Zea

Por su parte, Pedraza menciona también, en clave nacional, la «incertidumbre» política y la judicialización de la misma o la ausencia de Presupuestos Generales del Estado (PGE). «·Esto desincentiva la inversión y el consumo, prevaleciendo el llamado ahorro ‘prevención’. Además, las inversiones extranjeras en España han caído un 60% en el primer semestre, algo que no deja de indicar la falta de confianza de los inversores. Algo parecido debe estar ocurriendo con el inversor nacional», opina.

Una alta tasa de ahorro

Con este escenario, la tasa de ahorro en España se mantiene desde hace tiempo en niveles inusualmente altos, recuerda Antonio Pedraza. Según los datos de Eurostat actualizados esta pasada semana, la tasa se situó en el 12,4% entre abril y junio, su nivel más alto desde 2009 al margen del periodo inicial de la pandemia en el segundo semestre de 2020 (cuando las restricciones limitaron las opciones de gasto de los hogares y llevaron el porcentaje al 25,6%).

Entre las razones que explican la persistencia de una tasa elevada estaría principalmente el fuerte avance de la renta disponible, impulsada por la mejora del empleo (apoyado por la inmigración) y de los salarios, así como de las transferencias corrientes.

A futuro, los expertos creen que el ahorro se mantendrá en niveles altos. «Existe una cierta incertidumbre acerca de la sostenibilidad de la actual tasa de ahorro: ésta se sitúa en el entorno del 11,5% (previsión hasta 2027), muy por encima de los valores considerados como normales hace unos años. En estas previsiones se considera que ese cambio es estructural, por factores como la inmigración, o la necesidad de ahorrar más para adquirir una vivienda. Las previsiones incorporan un leve descenso de la tasa de ahorro en los próximos años, en consonancia con esta hipótesis», señalaba Funcas en su último informe .