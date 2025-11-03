Fuengirola será de Récord Guinness: el municipio hará 2.100 pizzas para ayudar a los niños con cáncer

Fuengirola será de Récord Guinness. Es lo que pretende conseguir el experto pizzero italiano Antonio Pucci, afincado en Fuengirola desde 2001, el próximo 17 de diciembre con su nuevo reto: crear 2.100 pizzas en línea para batir un nuevo Récord Guinness y destinar los beneficios obtenidos a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga (AVOI).

"Será un día para la historia", ha asegurado el pizzero que ya consiguió el Récord Guinness en 2011 por crear la pizza más larga del mundo, de 1.141,5 metros de longitud, gracias a la colaboración de 120 pizzeros y 120 ayudantes, a lo que le siguió en 2014 la creación de la ensalada caprese más grande del mundo, de 16,2 metros.

El máximo número de pizzas para batir el Récord Guinness y ayudar a los niños con cáncer

Además, el cocinero también recaudó en 2016 fondos para la asociación AVOI con la creación de la pizza dulce más grande del mundo, de Nutella y 130 metros de longitud, tras lo que llevó a cabo 660 pizzas en una hora en 2019 para destinar la recaudación, una vez más, a los niños con cáncer.

Esta vez, el cocinero busca crear el máximo número de pizzas en línea del mundo, con 2.100 creaciones, con lo que buscan batir un nuevo Récord Guinness y ayudar a las familias de Oncología Infantil de Málaga.

Un nuevo Récord Guinness en el paseo marítimo de Fuengirola

Para ello, contarán con la participación de 30 pizzeros y cinco hornos para lograr este reto que se llevará a cabo en el paseo marítimo de Fuengirola el próximo 17 de diciembre, aunque aún no han determinado la hora concreta en la que se celebrará esta iniciativa.

"Este evento va más allá del sabor y la diversión. Cada porción cuenta para apoyar a los peques de AVOI", ha recalcado el cocinero, que asegura que Fuengirola se convertirá en el "epicentro de algo gigante" en el que las ganancias de la venta de las porciones de estas 2.100 pizzas estarán destinados a la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil de Málaga.