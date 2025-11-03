Un herido tras caer una grúa de construcción sobre un edificio en obras en Churriana

Una persona ha resultado herida tras caer una grúa de construcción sobre un edificio en obras al mediodía de este lunes en el distrito de Churriana en Málaga capital, concretamente en la calle Bangladesh.

En este sentido ha informado el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga, que precisa que efectivos del Real Cuerpo de Bomberos han intervenido "ante el vuelco de una grúa de construcción de un edificio en obras y que ha impactado de forma parcial sobre un bloque de viviendas colindante".

Por su parte, fuentes del sistema 112 Emergencias de la Consejería de Interior de la Junta de Andalucía han detallado que han recibido varias llamadas advirtiendo de este suceso en torno a las 12.40 horas de este lunes.

El 112 ha movilizado hasta el lugar a efectivos de Bomberos de Málaga (parques de Churriana, Central Martiricos y Limonar), Policía Local y Policía Nacional, así como a sanitarios.

Según la información proporcionada por el Área municipal de Seguridad, una persona ha resultado herida leve, y ha sido atendida en el lugar y trasladada por la unidad medicalizada de Bomberos a un centro hospitalario, mientras el conductor de la grúa ha sido trasladado por los servicios sanitarios del 061 por una crisis de ansiedad.