Investigan la muerte de dos personas cuyos cadáveres han sido localizados en Puerto Banús y en una playa de Algarrobo

La Guardia Civil investiga las circunstancias de las muertes de dos personas cuyos cuerpos han sido localizados en Puerto Banús (Marbella) en una zona de rocas de Algarrobo Costa, en el otro extremo de la provincia malagueña, dos sucesos que no parecen estar vinculados.

El primer suceso se ha conocido sobre las 14.30 horas, cuando según los primeros datos una embarcación semirrígida, similar a las narcolanchas, se ha acercado a la bocana de Puerto Banús con varias personas a bordo y ha depositado el cuerpo de un varón en el muelle donde se encuentra la gasolinera del recinto portuario y luego se ha marchado mar adentro. Según ha informado Europa Press, los testigos de la escena han declarado que inicialmente el hombre desembarcado parecía moribundo, aunque los sanitarios que se han trasladado hasta ese punto sólo han podido certificar su fallecimiento. El instituto armado ha activado el protocolo judicial, que ha supuesto el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde los forenses determinarán las causas de la muerte.

Casi una hora antes, sobre las 13:40 horas, un ciudadano ha llamado al 112 para informar de la presencia en el mar de un cadáver, concretamente en una zona de rocas de la playa de La Mezquitilla, en Algarrobo Costa. El aviso ha provocado la inmediata movilización del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil, los bomberos, Policía Local y sanitarios. Tras la recuperación del cuerpo, aparentemente de una mujer, también ha sido trasladado al IML.