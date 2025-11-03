Sucesos
Investigan la muerte de dos personas cuyos cadáveres han sido localizados en Puerto Banús y en una playa de Algarrobo
Los tripulantes de una embarcación semirrígida han dejado el cuerpo de un hombre en la gasolinera de puerto marbellí, mientras que el cuerpo de una mujer ha sido hallado cerca de la orilla de la localidad axárquica
La Guardia Civil investiga las circunstancias de las muertes de dos personas cuyos cuerpos han sido localizados en Puerto Banús (Marbella) en una zona de rocas de Algarrobo Costa, en el otro extremo de la provincia malagueña, dos sucesos que no parecen estar vinculados.
El primer suceso se ha conocido sobre las 14.30 horas, cuando según los primeros datos una embarcación semirrígida, similar a las narcolanchas, se ha acercado a la bocana de Puerto Banús con varias personas a bordo y ha depositado el cuerpo de un varón en el muelle donde se encuentra la gasolinera del recinto portuario y luego se ha marchado mar adentro. Según ha informado Europa Press, los testigos de la escena han declarado que inicialmente el hombre desembarcado parecía moribundo, aunque los sanitarios que se han trasladado hasta ese punto sólo han podido certificar su fallecimiento. El instituto armado ha activado el protocolo judicial, que ha supuesto el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Málaga, donde los forenses determinarán las causas de la muerte.
Casi una hora antes, sobre las 13:40 horas, un ciudadano ha llamado al 112 para informar de la presencia en el mar de un cadáver, concretamente en una zona de rocas de la playa de La Mezquitilla, en Algarrobo Costa. El aviso ha provocado la inmediata movilización del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil, los bomberos, Policía Local y sanitarios. Tras la recuperación del cuerpo, aparentemente de una mujer, también ha sido trasladado al IML.
- La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
- Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
- Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
- La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
- Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
- ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?