Málaga se cuela en el ránking de las provincias más queridas de toda España: estos son los motivos de su elección

Málaga ha conseguido colarse en el ránking de los territorios favoritos por los viajeros hasta situarse como una de las cinco provincias españolas más queridas de todo el país. Así lo ha mostrado el estudio realizado por la revista especializada en cultura y viajes 'España Fascinante', en la que sus propios lectores han sido los encargados de escoger entre toda la geografía nacional los enclaves más queridos, de los que tres son andaluces.

La provincia malagueña ocupa el quinto lugar en este prestigioso listado, con su Costa del Sol, su oferta cultural, su ambiente y su gente como sus principales bastiones y los aspectos que más enamoran tanto a sus propios habitantes como a los visitantes que acuden al territorio desde todo el planeta.

Turistas en Málaga. / ÁLEX ZEA

"La espléndida Costa del Sol no podía faltar en este ránking", ha señalado la revista especializada sobre la elección de Málaga en este estudio. Y ha añadido: "Pero no solo sus playas mediterráneas han hecho que Málaga ocupe este puesto, también su amplia oferta cultural, sus pueblos blancos y su gente".

Los motivos por los que Málaga es una de las provincias más queridas de España

Además, el estudio ha incidido en la riqueza que encierra la capital malagueña a través de la influencia de Picasso y los "grandes símbolos" monumentales que acumula la ciudad, como el Teatro Romano, el Castillo de Gibralfaro o la Alcazaba de Málaga, "que es una de las fortalezas más impresionantes de Andalucía".

Este listado continúa con Valencia como cuarta provincia más querida de España, a la que le precede Barcelona en el número tres. Los dos primeros puestos los ocupan dos provincias andaluzas, Sevilla y Granada, con la posición número dos y uno, respectivamente.

Sevilla, otra de las provincias escogidas de todo el país

Sobre Sevilla, 'España Fascinante' y sus votantes han recalcado que "no puede faltar en la zona alta de cualquier ránking". "Es una provincia muy querida", han señalado. Sobre las causas por las que el territorio hispalense consigue la "medalla de plata" de este listado, la revista ha asegurado: "Hay muchísimos motivos culturales, su famosa Feria, la Semana Santa, el arte flamenco, entre otras muchas".

"Y, además de todas las cosas maravillosas que tiene esta provincia, si ponemos la mirada en su capital, podemos ver monumentos renacentistas y mudéjares que la hacen brillar como ninguna", ha añadido, tras afirmar que estos aspectos y el "buen ambiente" de sus calles y su gente completan todo lo que se puede pedir de un lugar.

Granada, la provincia más querida de España

En cuanto a Granada, considerada la provincia más querida del país, el estudio ha señalado su "impresionante patrimonio nazarí" y otros elementos que la hacen un lugar que visitar "por lo menos, una vez en la vida".

"Granada no defrauda a nadie", han recalcado desde la revista sobre esta provincia en la que, más allá de su conocida Alhambra, monumento más visitado de España, y su núcleo medieval, "que es Patrimonio de la Humanidad", los viajeros destacan la belleza de Sierra Nevada, su riqueza gastronómica, con las tapas como su principal referente, y el "crisol cultural andaluz". "Vaya, que es un lugar que lo tiene todo", han concluido.