Málaga quiere un estadio como el San Mamés: las cinco ubicaciones, al detalle

El Ayuntamiento de Málaga lanzó la semana pasada el concurso público para escoger a la consultora que elaborará el estudio de alternativas en cuanto a la mejor ubicación para el nuevo estadio de la Rosaleda.

Promálaga activó la licitación el pasado viernes y da de plazo hasta el 5 de diciembre para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. Tendrán cuatro meses para redactar el estudio de alternativas, por un importe de 207.410,52 euros (IVA incluido).

Para escoger la parcela, el estudio toma como ejemplo al estadio de San Mamés de Bilbao, con capacidad para 53.332 espectadores, "diseñado conforme a los estándares de estadio 'Categoría Élite' de la UEFA, el nivel más alto en términos de requisitos técnicos y funcionales", tal y como se recoge en el expediente consultado por este periódico.

Este punto de partida tiene también en cuenta que el estadio incluye usos complementarios, como museo, áreas comerciales, restaurantes, cafetería, sala de eventos, reuniones y conferencias, en un complejo con unas dimensiones de 175 por 222 metros.

"Aunque las dimensiones del futuro estadio podrán variar en función de su diseño final, como primera aproximación, se toman estas medidas como referencia. En cada una de las parcelas estudiadas se ha dispuesto una huella con estas dimensiones para comprobar la viabilidad de su implantación", indica la propia Gerencia de Urbanismo.

Se han valorado también factores como la integración en el entorno urbano, la conectividad y la proximidad al transporte público, así como la titularidad de las parcelas y el grado de disponibilidad inmediata.

Rosaleda

La superficie de la parcela es de 57.891 metros cuadrados, incluyendo el actual campo de fútbol de la Rosaleda, así como las parcelas ubicadas al norte con instalaciones auxiliares, incluyendo el instituto Guadalmedina.

"La ubicación actual permite una comunicación fluida a nivel urbano gracias a la disponibilidad de redes de transporte colectivo, red peatonal y carril bici. Sin embargo, el grado de consolidación del entorno limita la posibilidad de crecimiento del estadio y los espacios exteriores anexos necesarios"

Ubicación de la Rosaleda en Martiricos. / L.O

Fue la ubicación seleccionada para convertir a Málaga en sede del Mundial 2030, mediante una reurbanización del entorno cercano -hay que modificar el trazado de la avenida de Palma Palmilla y la construcción de un puente plaza sobre el Guadalmedina- que permitiría ejecutar la ampliación de la capacidad del estadio.

Una opción que se acabó descartando por la imposibilidad de cumplir plazos y los perjuicios que suponía para la actividad del Málaga Club de Fútbol.

Ampliación de la Universidad

Se trata de un conjunto de parcelas que se enmarcan en el ámbito universitario de la Ampliación del campus de Teatinos junto a equipamientos y zonas residenciales. Las dimensiones totales son de 66.037 metros cuadrados.

Ubicación del estadio en la ampliación de la Universidad. / L.O

Los terrenos están en propiedad de la Universidad de Málaga después de que el Ayuntamiento de Málaga se los cediese por convenio. El consistorio contempla la "posibilidad de reversión" para volver a ser propietario.

Se indica que habría que realizar un Estudio de Seguridad Aérea por afección aeronáutica. En ese sentido, hay que "valorar riesgo de incumplimiento en altura".

San Cayetano, Puerto de la Torre

Ubicada por encima de la hiper ronda, al norte del Puerto de la Torre y como área de acceso a la Junta de los Caminos, la superficie total es de 124.893 metros cuadrados. La propiedad es privada, por lo que el consistorio está "pendiente" de obtener los suelos por ocupación o expropiación.

Ubicación del estadio en San Cayetano. / L.O

Aunque esta parcela es la que prevé el PGOU para albergar el futuro estadio, juega en contra el hecho de que está desconectada del núcleo urbano y, por tanto, adolece de conexión peatonal y accesos por el transporte público. Urbanismo apunta que también requiere mejores conexiones con la A-7. Por el contrario, abre la posibilidad de desarrollar un nuevo entorno de la ciudad.

Lagar de Oliveros, Puerto de la Torre

Se ubica junto a la barriada de Soliva y tiene una superficie de 62.060 metros cuadrados que surgen de la suma de tres parcelas de equipamiento, incluidas dos escolares, por lo que necesitaría la autorización de la Consejería de Educación. Son parcelas demaniales del Ayuntamiento de Málaga.

Ubicación del estadio en Lagar de Oliveros. / L.O

Todo el sector está pendiente de las obras de urbanización, ya que es una zona no desarrollada de la capital. Actualmente no tiene conexión peatonal ni por la red de transporte público.

Manzana Verde, Cruz de Humilladero

La ubicación a estudio se enclava en las actuales instalaciones de la EMT y Servicios Operativos del Ayuntamiento, rodeado de zonas residenciales y de equipamientos. La superficie es de 93.929 metros cuadrados. Los suelos son propiedad en su mayoría del Ayuntamiento de Málaga, junto a otros propietarios minoritarios, entre los que se incluye Adif y otros privados.

Ubicación del estadio en la Manzana Verde. / L.O

Según explicó el consistorio, este es el emplazamiento sugerido en las reuniones de julio de 2025 por la grada de animación del Málaga CF.

Es una zona urbana consolidada entre los distritos de Cruz de Humilladero y Carretera de Cádiz, por lo que el acceso peatonal, ciclista y por transporte público está garantizado.

Actualmente los suelos están destinados a uso residencial por lo que para destinarlo a equipamiento deportivo habría que modificar el PGOU de Málaga y tramitar un nuevo PERI, además de reubicar el uso residencial que aquí se prevé, esto es, 923 viviendas, de ellas, 803 protegidas.