Sucesos

Muere una anciana de 78 años tras ser agredida por otro interno en una residencia de Málaga

La mujer, afectada por Alzhéimer, falleció unos días después de la presunta agresión en un hospital

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional.

Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional. / Europa Press

EP

Málaga

Un hombre de 66 años ha sido detenido tras, presuntamente, agredir en una residencia de Málaga capital a otra interna, de 78 años, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

Al parecer, según diario 'Sur', la mujer falleció unos días después de la presunta agresión en un hospital. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado día 16 de octubre, cuando, al parecer, un residente, que padecería demencia, atacó a la mujer, afectada por Alzhéimer.

El hombre fue arrestado en relación con los hechos por un delito de lesiones, han confirmado fuentes policiales. Al parecer, no sería la primera vez que agredía a otros usuarios. Tras los hechos la mujer fue evacuada a un hospital, donde falleció.

Muere una anciana de 78 años tras ser agredida por otro interno en una residencia de Málaga

