Un premio de Periodismo solo para alumnos

El 18 de junio pasado, en el Rectorado de la Universidad de Málaga, en un acto solemne y sencillo al mismo tiempo, se procedió a la firma del convenio específico de colaboración entre la Universidad y dos de mis hijos, quienes hace unos años acordaron crear un Premio Periodístico que lleva mi nombre, un reconocimiento que como padre soy incapaz de transmitir mediante la palabra y la escritura.

Un homenaje en vida que no he asimilado; se me saltan las lágrimas porque no sé no cómo expresarlo con palabras.

La firma del acto fue presidida por el rector magnífico, don Teodomiro López Navarrete, con asistencia de la decana de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, doña Bella Palomo Torres, y mis hijos Guillermo y Carlos, estando presentes en el acto otro de mis hijos, Miguel Ángel, y uno de mis nietos, Martín Jiménez.

La idea

Hace cinco años, dos de mis hijos me comunicaron que querían instituir un premio periodístico con mi nombre. Me pareció una exageración. Los pocos premios que llevan el nombre de un periodista famoso se crearon ‘in memoriam’, como homenaje y recuerdo a una vida dedicada al periodismo. En mi caso, no me considero una figura en la profesión y además estaba vivo... y sigo.

Al ponerse en marcha el proyecto, me permití hacer dos matizaciones: que solo pudieran participar alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Málaga, y que «a periodismo» se agregara «radiofónico».

Así pues, se instituyó el Premio de Periodismo Radiofónico Guillermo Jiménez Smerdou, que lleva cuatro años celebrándose en el reducido marco de la Facultad citada. La firma del convenio es por tres años más.

Que solo puedan participar alumnos de la Facultad de Málaga era un reconocimiento a lo que yo no pude acceder, porque cuando se fundó la Universidad de Málaga en 1972, yo tenía cuarenta y cinco años; un poco mayor para matricularme como alumno.

IV Edición premio de Periodismo radiofónico Guillermo Jiménez Smerdou, Universidad de Málaga, mayo 2025 / LMA

No tuve la gran suerte de los jóvenes malagueños de hoy que pueden, entre muchas opciones, cursar no sé cuántas carreras universitarias, entre ellas la de periodismo, la cual no pude cursar por muchas razones, la principal, porque Málaga no tenía Universidad en los años 40 del siglo pasado, ni visos de tenerla en fechas cercanas.

Los únicos estudios que podían cursarse en Málaga en aquellos años eran Magisterio, Comercio y algunas ramas de Perito Industrial; pero no como títulos universitarios ya que la UMA no existía; los títulos habilitantes los expedía el Ministerio de Educación. Para aspirar a estudios superiores – Derecho, Medicina, Ingenierías… – había que desplazarse a Granada, Sevilla, Madrid, Salamanca, Barcelona y otras ciudades universitarias, opciones reservadas solo a hijos de familias pudientes.

Lo he escrito en algunos de los capítulos de las ‘Memorias’: hasta que no se creó la Universidad, Málaga era una ciudad perdida en el sur de España y de muy difícil acceso por no disponer ni siquiera de un acceso cómodo por carretera.

Periodismo radiofónico

Lo de «periodismo radiofónico» es porque yo me formé en la radio, un medio que requiere una limitación de tiempo y capacidad para contar en un par de minutos cualquier noticia o acontecimiento por importante y trascendental que sea.

Los ‘informativos’ duran treinta minutos, y en ese tiempo se emiten o dan veinte o treinta noticias, o las que se produzcan desde el anterior informativo.

El periodista, si va a contar o narrar la noticia anterior para un periódico, dispone de más espacio y tiempo para comunicar lo mismo, pero con más detalles.

Es lo mismo, pero en el primer caso, el informador tiene que respetar lo que se aprende en la profesión para dar una noticia: ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Por quién?... Todo eso debe estar en la noticia escrita o dada en directo.

El convenio (Mecenazgo) entre la Universidad y mis hijos, después de las cuatro ediciones celebradas los años 2022, 2023, 2024 y 2025, tendrá una duración de tres años prorrogables, de forma expresa hasta un máximo de cuatro años adicionales salvo denuncia de una de las partes.

Las tres primeras ediciones

La creación del premio se remonta al año 2019. El 18 de diciembre, en el rectorado, en un acto presidido por el entonces rector de la Universidad de Málaga, don José Ángel Narváez, se hizo realidad la idea de mis hijos Carlos y Guillermo.

Mi mujer y yo asistimos al acto, porque el homenaje era compartido. Aunque lleve mi nombre, el de mi mujer ocupa el mismo lugar que yo.

La primera edición se retrasó a 2022 por razones conocidas y no olvidadas: la pandemia del Covid-19. Para ser la primera vez, el concurso tuvo una buena participación. Concurrieron veinte alumnos formando quince equipos.

En las ediciones sucesivas el número de participantes fue creciendo, alternando los que lo hacían de forma individual o formando equipo.

El concurso estaba centrado en una sola Facultad, la de Ciencias de la Comunicación; sin embargo, el acto de entrega de los premios se ha visto distinguido, cada año, por la presencia de varios vicerrectores y decanos de otras facultades, así como por el señor rector. Como titular de este premio tengo que agradecer su presencia y participación, en especial del actual rector, don Teodomiro López, quien solo ha faltado a la última cita por razones de su cargo y se excusó por no poder asistir al acto.

La Universidad de Málaga ha hecho suyo el concurso, al parecer, el único o uno de los pocos mecenazgos en el momento presente.

La IV edición

En la última edición se batieron todos los récords: concurrieron treinta y un alumnos, unos en solitario y otros formando equipo. La mayoría pertenecientes al grado de Periodismo, y otros de Comunicación Audiovisual, y por sexos, casi al cincuenta por ciento.

La nueva decana, Bella Palomo, cambió el sistema organizativo; todos los participantes asistieron a las audiciones grabadas y a la exposición en defensa de sus trabajos. Todos los participantes, al mismo tiempo que los miembros del jurado, conocieron los trabajos realizados.

IV Edición premio de Periodismo radiofónico Guillermo Jiménez Smerdou, Universidad de Málaga, mayo 2025 / LMA

Terminadas las audiciones, los miembros del jurado se reunieron para ejercer su difícil papel, el de elegir los tres mejores. Como miembro del jurado puedo confesar que no fue fácil la decisión. Fueron necesarias, por lo menos, dos horas para alcanzar a un acuerdo satisfactorio.

El acto finalizó en el Salón de Actos de la facultad, con asistencia de vicerrectores y profesores. Al parecer, ésta es la única facultad de España que goza de un concurso similar.

El primer premio se concedió al equipo formado por Moritz Dellafior e Ignacio Zamora Valderas; el segundo, al equipo formado por Alicia Moreno Zalabardo y Guillermo Rodríguez Durán, y el tercero a Gloria Pérez Romero.

Me llevé la sorpresa que la placa acreditativa del premio lleva una efigie del que cuenta esta historia. En mayo, se convocará la quinta edición.