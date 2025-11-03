El PSOE de Málaga propone un pacto provincial por la universidad pública

La portavoz del PSOE de Málaga, Ana Villarejo, y el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga, Víctor González, han anunciado las resoluciones aprobadas por la Comisión Ejecutiva Provincial socialista reunida en Vélez-Málaga, entre las que destaca el compromiso de promover un pacto provincial por la universidad pública.

La resolución, impulsada desde el PSOE de Málaga, plantea la creación de un acuerdo que integre a ayuntamientos, agentes sociales, empresas, centros de investigación y sociedad civil, con el objetivo de reforzar el papel de la Universidad de Málaga como motor de innovación, inclusión y cohesión territorial.

Asimismo, los socialistas malagueños han aprobado reconocer públicamente la infrafinanciación estructural de la Universidad de Málaga y declarar su corrección como una prioridad política para toda la provincia.

"Segunda peor financiada"

Ana Villarejo ha denunciado que la Universidad de Málaga es “la segunda peor financiada de Andalucía” y ha reclamado a la Junta de Andalucía “una financiación justa y estable que garantice igualdad de oportunidades para el alumnado y estabilidad para el personal docente e investigador”. “La UMA ha sido siempre un motor de progreso y de oportunidades para la juventud malagueña, y no puede seguir siendo castigada por la falta de compromiso del Gobierno andaluz”, ha afirmado, avanzando la puesta en marcha del pacto provincial por la universidad pública.

Villarejo ha informado también de la resolución sobre el presupuesto andaluz para 2026, que “vuelve a abandonar a Málaga”. “Estos presupuestos no responden a las necesidades reales de la provincia: ni en sanidad, ni en carreteras, ni en infraestructuras, ni en vivienda. Desde 2019, apenas se ha ejecutado un 30% de lo presupuestado, y este año solo un 9%”, ha indicado. La portavoz socialista ha añadido que los presupuestos de Juanma Moreno “parecen más un programa electoral de promesas incumplidas que un documento útil para mejorar la vida de los malagueños y malagueñas”.

La ejecutiva provincial del PSOE de Málaga ha aprobado también una resolución para felicitar a la poeta malagueña María Victoria Atencia, galardonada con el Premio Nacional de las Letras Españolas 2025. Villarejo ha destacado “su compromiso con la palabra, la cultura y con Málaga”.

Ejecutiva celebrada fuera de la capital

La portavoz provincial ha agradecido la acogida del PSOE de Vélez-Málaga y ha explicado que esta es la segunda ejecutiva provincial celebrada fuera de la capital. “Queremos llevar el trabajo del partido a todos los rincones de la provincia, recoger propuestas y atender directamente las demandas de la militancia y de la ciudadanía”, ha señalado. “Nuestro compromiso es que la ejecutiva provincial se celebre en todas las comarcas de Málaga”, ha concluido.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Vélez-Málaga, Víctor González, ha agradecido el apoyo de la dirección provincial y ha denunciado la falta de inversión de la Junta de Andalucía en las infraestructuras de la comarca. “No hay derecho a que las infraestructuras de Vélez-Málaga y de la Axarquía sean las grandes olvidadas. La autovía del agua sigue sin ejecutarse, la A-356 continúa abandonada y la ampliación de los centros educativos sigue pendiente”, ha lamentado González.

El responsable socialista ha criticado además la situación de la sanidad pública y los fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama. “Miles de mujeres han puesto su salud en riesgo por la ineficacia del Gobierno de Moreno Bonilla y por su política de privatización de la sanidad pública”, ha afirmado.

“Frente a la inacción y los incumplimientos del PP, el PSOE seguirá trabajando para ofrecer un proyecto útil para la gente de Vélez, de la Axarquía y de toda la provincia de Málaga”, ha concluido.