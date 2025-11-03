Movilidad
Salas critica la recogida de firmas del PP para bonificar el peaje: "Olvida estas campañas cuando gobierna"
El subdelegado desacreditó la iniciativa de los populares y sostuvo que "el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha bonificado la autopista AP7"
Horas después de que se haya puesto en marcha, el subdelegado del Gobierno central en Málaga, el socialista Javier Salas, criticó que el PP haya iniciado una campaña de recogida de firmas para exigir al Ejecutivo nacional que active un plan de bonificaciones para rebajar el peaje de la autopista AP-7, en la Costa del Sol. A este respecto, Salas enfatizó que "el PP es muy de hacer campañas que luego olvida cuando gobierna".
"Véase la de 2016 sobre el tercer hospital de Málaga; siete años después de gobierno de Moreno Bonilla sólo sabemos que van a hacer un aparcamiento y ni siquiera lo han empezado aún", indicó.
A su vez, el subdelegado recordó que "en aquella campaña por el tercer hospital estaba por cierto el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y ahora que gobierna su partido en la Junta ya no le interesa la Sanidad Pública ni el hecho de que para ver al médico de cabecera tengas que esperar dos semanas".
Bonificaciones
A renglón seguido, el subdelegado volvió a desacreditar la campaña del PP sobre el peaje y sostuvo que "el Gobierno de Pedro Sánchez es el que más ha bonificado la autopista AP7". "Junto a las bonificaciones ordinarias, el RDL 20/2022 de medidas urgentes frente a la inflación por la guerra de Ucrania supuso un ahorro de 7,9 millones de euros para los usuarios", afirmó.
Además, Salas se preguntó "qué habría pasado si hubiera estado el PP en el Gobierno". "Que no habría habido ni una sola política para amortiguar la inflación y habría pasado lo que pasó cuando gestionaron la anterior crisis hipotecaria en 2011: sálvese quien pueda, excepto los bancos; ese es el PP", recalcó el subdelegado.
