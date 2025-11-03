El Simed expondrá una oferta de 7.600 casas en España, el 75% de ellas en Málaga, y con precios desde 175.000 euros

El Salón Inmobiliario del Mediterráneo (Simed), que afronta del 13 al 15 de noviembre su vigesimoprimera edición en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, traerá este año una oferta de más de 7.600 viviendas en venta y alquiler en España. La provincia malagueña tendrá de nuevo una presencia muy destacada con alrededor de 6.000 casas, según detallaron fuentes del propio Palacio (lo que representa tres de cada cuatro de las que se mostrarán en el Simed) y con unos precios de compra que partirán de los 175.000 euros. También habrá oferta de viviendas, en clave nacional, del resto de provincias andaluzas así como de Asturias, Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y Madrid. El Simed también sumará más de 4.100 viviendas en mercados internacionales como Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, México y República Dominicana, lo que eleva la oferta global a 11.700 inmuebles.

El evento, organizado por el propio Palacio de Ferias, crece en esta ocasión un 17% ciento en participación expositiva, reuniendo a más de 180 empresas y entidades nacionales e internacionales. Si se suman las organizaciones que participan en los distintos foros, encuentros y espacios de contenido, la cifra total de entidades presentes en el evento supera las 200.

Habrá igualmente oferta de suelo disponible para proyectos residenciales con capacidad para cerca de 7.000 viviendas en España y más de 22.000 en el extranjero, además de una tipología diversa que abarca obra nueva, vivienda de segunda mano y casas modulares portables, así como renta libre y vivienda protegida.

El Simed ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por la concejala de Innovación, Digitalización y Captación de Inversiones del Ayuntamiento de Málaga y responsable del Palacio de Feiras, Alicia Izquierdo; la delegada territorial de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, María Rosa Morales, y el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP Málaga), Juan Manuel Rosillo.

El Palacio ha comunicado además que se presentarán en primicia siete proyectos nacionales de promoción residencial que tendrán su lanzamiento exclusivo en el marco del evento, caso de Inmocala Real Estate en Fuengirola; Villas de Loix en Benidorm; MDL Carlton en Estepona; Grupo Promar en El Rompido, Mijas y Sevilla; Red Lion en Benalmádena y Valencia; Savills en Fuengirola y Torremolinos, y Culmia en Málaga.

Con cerca de 11.000 metros cuadrados de exposición, Simed 2025 reunirá a toda la cadena de valor del sector, caso de promotoras, constructoras, entidades financieras, inversores, startups, consultoras y administraciones públicas. La cita ofrecerá así una amplia oferta de vivienda, suelo y proyectos de inversión, junto a espacios de asesoramiento para el visitante final, como la Jornada Abogacía y Simed Contigo -viernes por la tarde y sábado respectivamente-, con orientación sobre fiscalidad, financiación y seguridad jurídica.

Programa de actividades

El programa profesional de Simed 2025 volverá a acoger el III Foro de Colaboración Público-Privada, referente nacional en este ámbito, y el III Encuentro Internacional sobre Vivienda Protegida, Social y Asequible, organizado por el Instituto Municipal de la Vivienda, la Rehabilitación y la Regeneración Urbana del Ayuntamiento de Málaga, junto a la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS) y Housing Europe como agente internacional.

Ambas citas pondrán el foco en las políticas europeas de vivienda, los modelos de gestión autonómicos y locales y las alianzas público-privadas como herramienta clave para ampliar el parque residencial a través de la participación de representantes del Gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos, entidades públicas y promotores privados para analizar estrategias conjuntas e identificar soluciones escalables.

Además, el espacio City Hub de la zona expositiva mostrará proyectos transformadores impulsados por administraciones públicas y organismos urbanísticos que darán a conocer sus iniciativas de planificación urbana, vivienda y regeneración. Estarán representados, por ejemplo, los Ayuntamientos de Málaga y Bilbao; la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía; SEPES-Entidad Pública Empresarial de Suelo, adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y la propia AVS.

Nuevos contenidos en living e inversión internacional

Entre las novedades de esta edición destaca la incorporación del foro Living en Evolución, coorganizado con Iberian Property, y dedicado a analizar los modelos habitacionales emergentes como el flex living, coliving o build to rent, así como la evolución del comprador y las tendencias de inversión en el residencial premium y ‘branded residences’.

Este encuentro complementará al Punto de Encuentro Simed-ACP Málaga, que volverá a reunir a los CEO de las principales promotoras del país (AQ Acentor, Culmia, Ginko Advisor, Lagoom Living, LandCo, Metrovacesa, Neinor Homes y Urbania) y en el que en esta ocasión intervendrá también Juan Verde, reconocido estratega internacional para el sector público y privado. Simed 2025 albergará igualmente la convocatoria Prime Homes Summit, misión comercial internacional con la que participan 11 países y organizado conjuntamente con Increnta & Avanza con la colaboración de Andalucía TRADE.

Innovación, industrialización y sostenibilidad

La Zona Innova de Simed, por su parte, concentrará la oferta más avanzada en tecnología aplicada al real estate, industrialización, construcción sostenible y digitalización del sector. Bajo ese eje temático se desarrollará además el Foro Innova by Bilba, centrado en la transformación tecnológica y la eficiencia energética, profundizando en temas de máxima actualidad como los avances del PERTE para la vivienda o el impacto de modelos como el gemelo digital, entre otros. Tendrá lugar también la cuarta edición de la Open Call for Startups, promovida por la Universidad de Málaga y la oficina del Inversor ‘Málaga Open for Business’ del Ayuntamiento de Málaga, que premiará las mejores soluciones en los ámbitos proptech, contech y fintech.