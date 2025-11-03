Tercer día de huelga de los técnicos superiores sanitarios en Málaga: miles de pruebas suspendidas y seguimiento masivo

La huelga nacional de los técnicos superiores sanitarios (TSS) ha suspendido un día más miles de pruebas en la provincia de Málaga. Se trata de la tercera jornada de paro que, según el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS), ha tenido, nuevamente, un seguimiento de “prácticamente del 100%”, aunque desde la Consejería de Sanidad han reducido la cifra al 50% durante el turno de mañana de este lunes.

Además de la huelga, más de un centenar de profesionales se han concentrado ante el Hospital Regional de Málaga para hacer oír reivindicaciones. Por otro lado, según ha informado Rosa María Fernández, delegada sindical de SIETeSS en Málaga, unos 60 técnicos superiores sanitarios de la provincia se han desplazado hasta Madrid para asistir a la manifestación estatal convocada en el centro de la capital.

El colectivo exige que se cumpla con el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público y sean reclasificados como Grupo B, como se les prometió hace 18 años. Además, reclaman que se les reconozca como Profesiones Sanitarias Reguladas y se homologuen sus estudios al Espacio Europeo de Educación Superior, con el reconocimiento del título como grado universitario, como ocurre en el resto de Europa.

¿Quiénes son los TSS?

“Sin nosotros es imposible diagnosticar”, recuerda Francisco Javier Morillo, delegado de SIETeSS en Málaga y unos de los 1.600 TSS de la provincia. “Antiguamente, los médicos se basaban en su ojo clínico. Hoy en día, ningún médico da un diagnóstico sin que algún técnico respalde lo que ellos sospechan con una imagen de radioterapia, una biopsia de anatomía patología o una analítica”, explica el profesional.

Como destaca Morillo, los técnicos superiores sanitarios son una pieza fundamental del sistema sanitario y así lo han demostrado estos tres días de huelga, que continuará mañana 4 de noviembre y que ha tenido un notable impacto en los centros de salud y hospitales mañalaguenos

Entre sus principales funciones se encuentran la realización de todos los estudios de imagen necesarios para evaluar el estado de salud de un paciente, como las resonancias magnéticas, TAC, radiografías, mamografías, etc.

También se encargan de las pruebas de diagnóstico como citologías o biopsias, así como de todos los análisis clínicos, microbiológicos, hematológicos, inmunológicos o genéticos Los técnicos superiores sanitarios son también quienes administran el tratamiento de Radioterapia, además de otras muchas funciones.

Consecuencias de la huelga

En cuanto al impacto que está teniendo la huelga en la provincia, Morillo estima que cada día se han suspendido “dos tercios” de las 30.000 pruebas que se realizan diariamente en la provincia. Esto supone que, desde que comenzó la huelga el pasado 30 y 31 de octubre, se han dejado de realizar unas 20.000 pruebas programadas diarias, que abarcan desde ecografías hasta ecografías, analíticas o mamografías rutinarias.

En lo que respecta a las pruebas urgentes, así como todas las relacionadas con procesos oncológicos o de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) —que representan un tercio de las totales, según SIETeSS—, se están llevando todas a cabo con normalidad, como aclara Morillo, que resalta que los servicios mínimos se han cubierto al 100%.

Como consecuencia de la huelga, se perderá también un gran porcentaje de las muestras de sangre recogidas estos días, ya que no se van a poder procesar. En concreto, según las estimaciones de Morillo, se echarán a perder un 80% de las mismas. “Un tubo de coagulación tiene una vida útil de cuatro horas. Si la Ministra hubiera cortado la huelga el primer día, se podría haber analizado todo”, lamenta el técnico de laboratorio. Apunta “muchas de estas pruebas” no han llegado a realizarse porque desde los centros de salud han avisado a los pacientes de que hasta que no acabe la jornada de paro no se podrá analizar y, por tanto, serán inservibles.

Morillo también ha denunciado que algunos compañeros del Hospital Clínico están empezando a recibir “presiones” para hacer algunas pruebas rutinarias. El profesional ha resaltado que, aunque se encuentran “muy orgullosos” del seguimiento que está teniendo la huelga, también están “tristes” de que hayan tenido que llegar hasta esta situación para que “se nos escuche”.