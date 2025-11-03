Donación
La UMA acoge una nueva campaña de donación de sangre y médula
La campaña arranca este martes en la Facultad de Derecho de Teatinos y en el centro de magisterio María Inmaculada de Antequera
Una nueva campaña de donación de sangre y médula se desarrollará desde el 4 de noviembre y hasta el 27 de este mismo mes en los distintos centros de la Universidad de Málaga. El Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, en colaboración con la UMA, invita a la comunidad universitaria a donar sangre.
El objetivo de la campaña es recibir las donaciones y fomentar esta práctica para hacer posible que se cubran las necesidades de sangre y derivados, ha indicado la UMA en un comunicado. Así, la campaña arranca en la Facultad de Derecho este martes y también estará este mismo día en el centro de magisterio María Inmaculada de Antequera.
Un día más tarde, el 5 de noviembre, estará en la Facultad de Económicas (El Ejido) y en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la ampliación de Teatinos. Posteriormente, el 11 y 12 de noviembre estará en la Facultad de Medicina; el 12 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Turismo; y el 13 y 14 de noviembre en en E.T.S.I de Telecomunicaciones y E.T.S.I informática.
Por otro lado, el 13 de noviembre en la Facultad de Psicología y Logopedia; el 18, 19 Y 20 de noviembre en la Escuela de Ingenierías Industriales; el 24 y 25 en la Facultad de Ciencias de la Educación; el 26 en el Centro de Enfermería Virgen de la Paz de Ronda; y el 27 de noviembre en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y Facultad de Marketing y Gestión.
