Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Donación

La UMA acoge una nueva campaña de donación de sangre y médula

La campaña arranca este martes en la Facultad de Derecho de Teatinos y en el centro de magisterio María Inmaculada de Antequera

Extracción de sangre

Extracción de sangre / Álex Zea

La Opinión

Una nueva campaña de donación de sangre y médula se desarrollará desde el 4 de noviembre y hasta el 27 de este mismo mes en los distintos centros de la Universidad de Málaga. El Centro Regional de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, en colaboración con la UMA, invita a la comunidad universitaria a donar sangre.

El objetivo de la campaña es recibir las donaciones y fomentar esta práctica para hacer posible que se cubran las necesidades de sangre y derivados, ha indicado la UMA en un comunicado. Así, la campaña arranca en la Facultad de Derecho este martes y también estará este mismo día en el centro de magisterio María Inmaculada de Antequera.

Un día más tarde, el 5 de noviembre, estará en la Facultad de Económicas (El Ejido) y en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la ampliación de Teatinos. Posteriormente, el 11 y 12 de noviembre estará en la Facultad de Medicina; el 12 de noviembre en la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Turismo; y el 13 y 14 de noviembre en en E.T.S.I de Telecomunicaciones y E.T.S.I informática.

Por otro lado, el 13 de noviembre en la Facultad de Psicología y Logopedia; el 18, 19 Y 20 de noviembre en la Escuela de Ingenierías Industriales; el 24 y 25 en la Facultad de Ciencias de la Educación; el 26 en el Centro de Enfermería Virgen de la Paz de Ronda; y el 27 de noviembre en la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo y Facultad de Marketing y Gestión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La plaga de las 'tijeretas' invade viviendas en Málaga: qué son y cómo combatirlas
  2. Tráfico refueza la visibilidad del radar más ‘multón’ de Málaga
  3. Así es el pueblo blanco de Málaga en mitad de la montaña perfecto para visitar en otoño: con la mejor gastronomía y los paisajes más fotogénicos
  4. La DGT capta a un vehículo a más de 200 km/h en una autovía de Málaga
  5. Así es el parque de Málaga perfecto para los amantes de los animales: con un gran lago y zonas verdes con patos, pelícanos y pavos reales
  6. Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
  7. Este es el restaurante familiar de Málaga con camperos y bocadillos XXL, y casi dos décadas de historia: todo casero y sin gluten
  8. ¿Qué supermercados y centros comerciales abren este 1 de noviembre en Málaga?

Muere una anciana de 78 años tras ser agredida por otro interno en una residencia de Málaga

Muere una anciana de 78 años tras ser agredida por otro interno en una residencia de Málaga

Málaga quiere un estadio como el San Mamés: las cinco ubicaciones, al detalle

Málaga quiere un estadio como el San Mamés: las cinco ubicaciones, al detalle

Piden investigar las medidas de seguridad de la residencia de Málaga donde un interno con demencia agredió mortalmente a una mujer

Piden investigar las medidas de seguridad de la residencia de Málaga donde un interno con demencia agredió mortalmente a una mujer

El Simed expondrá una oferta de 7.600 casas en España, el 75% de ellas en Málaga, y con precios desde 175.000 euros

El Simed expondrá una oferta de 7.600 casas en España, el 75% de ellas en Málaga, y con precios desde 175.000 euros

La UMA acoge una nueva campaña de donación de sangre y médula

La UMA acoge una nueva campaña de donación de sangre y médula

Hallan dos cadáveres en Puerto Banús y en Algarrobo

Hallan dos cadáveres en Puerto Banús y en Algarrobo

La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla

La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla

Detenido por una falsa amenaza de bomba en un centro comercial de Málaga

Detenido por una falsa amenaza de bomba en un centro comercial de Málaga
Tracking Pixel Contents