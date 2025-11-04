Andalucía y la Costa del Sol buscan nuevos públicos en el mercado británico

Andalucía y la Costa del Sol comienzan hoy martes su andadura en una nueva edición de la World Travel Market (WTM) de Londres, una de las citas profesionales más importantes a nivel internacional y en la que ambos destinos tienen claro su objetivo: consolidar su cuota de mercado y abrirse a nuevos públicos dentro del propio emisor para mantener al alza las cifras.

El mercado británico es vital para Andalucía y la provincia de Málaga, ya que es su principal emisor internacional, y más aún en tiempos en que el turismo nacional está dando síntomas de recesión con datos a la baja. Por ello se va a trabajar en estos días de la feria turística para que ese turista británico tradicional siga eligiendo estos lugares pero también poniendo la vista en otros, como el público joven, la Generación Z o el turista de alto poder adquisitivo, que deja más gasto en el destino.

En el caso de la Consejería de Turismo de la Junta, llega a la WTM con «una visión profesional y de impulso de negocio», según avanzó esta pasada semana el consejero, Arturo Bernal. La delegación andaluza tiene previstas citas con los principales intermediarios y prescriptores del mercado británico.

Expositor de la Costa del Sol en la WTM de Londres 2024. / L.O.

Conectividad aérea

Así, se quiere trabajar en «el refuerzo de la conectividad aérea, la diversificación de flujos de viajeros más competitivos, el respaldo a la operación tradicional y el reposicionamiento de la marca hacia nuevos públicos», explicó Bernal. Andalucía contará en esta feria con un expositor de más de 580 metros cuadrados, donde habrá una zona de negocio con 40 mesas en las que estarán presentes, entre espacios fijos y rotatorios, un total de 59 empresas e instituciones. «Queremos alcanzar un mayor negocio para las empresas andaluzas, un valor más alto por cada viajero británico que recibimos y un reposicionamiento de la marca en nuevos nichos de público manteniendo al cliente tradicional», explicó el consejero de Turismo sobre los objetivos de esta cita londinense.

En cuanto a la Costa del Sol, acude a la WTM con una estrategia para reforzar el liderazgo del destino en el mercado británico, que se ha recuperado en este último año, según informó el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en la presentación de la agenda para esta feria. Así, las previsiones apuntan a que el ejercicio se cerrará con 3,17 millones de turistas británicos llegados a la provincia, lo que supone un 1,46% más respecto a 2024, con un impacto económico también al alza, más de 4.600 millones de euros, un 0,56% más.

La Costa del Sol ha realizado en esta edición de la WTM "un importante esfuerzo inversor que ronda el millón de euros". / Álex Zea

Fuerte inversión

Salado resaltó días atrás que la Costa del Sol ha realizado en esta edición de la WTM «un importante esfuerzo inversor que ronda el millón de euros, entre la inversión en una importante campaña publicitaria y nuestra presencia en la feria». El destino tendrá en el recinto de Excel un expositor propio de 250 metros cuadrados, ubicado junto a Turismo Andaluz y Turespaña, con zonas de trabajo, networking y atención al público, con las que se busca dar cobertura al tejido empresarial y turístico del destino. «Nuestro objetivo será captar clientes con mayor nivel de gasto y duración de la estancia para seguir fidelizando a nuestro primer mercado extranjero», aseguró el presidente provincial.

La acción promocional más destacada se desarrolla en Oxford Street, donde se proyecta un vídeo 3D en la pantalla The Cube Flannels X, que mostrará los atractivos del destino y alcanzará 3,9 millones de impactos en una semana, informó la Diputación.

La ciudad de Málaga también estará presente en la World Travel Market con un stand propio de veinte metros cuadrados y con el objetivo de reforzar su estrategia de posicionamiento dentro de este vital mercado, para lo cual intensificará su trabajo en los segmentos prioritarios para los próximos años: el turismo premium y de compras, el de alto poder adquisitivo, el enogastronómico y el de naturaleza, además del cultural.

El expositor, abierto a dos caras, contará con una zona de trabajo para que tanto los representantes del Ayuntamiento de Málaga como las empresas malagueñas coexpositoras que acompañan a la delegación puedan atender las diferentes citas profesionales. Además, este año el diseño contempla una especial mención a los corralones malagueños, según informó el Consistorio. La agenda de trabajo prevista por la capital malagueña contempla en torno a 30 reuniones profesionales durante las tres jornadas de feria.

En 2024, el mercado británico en la ciudad registró 151.579 viajeros y 395.509 pernoctaciones, con una alta estancia media de 2,61 días. En lo que llevamos de 2025, con datos de enero a septiembre, los viajeros procedentes del Reino Unido han representado el 9,97% del total de turistas internacionales alojados, con 137.745 viajeros hoteleros que han generado 329.042 pernoctaciones.