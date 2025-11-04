Policía Nacional
La Biznaga Azul entrega los reconocimientos del año 2025
La asociación cultural de agentes agradece la colaboración de entidades y personas
La Asociación Cultural de Policías Nacionales La Biznaga Azul entregó el pasado viernes, 24 de octubre, en la Comisaría Provincial de la Policía Nacional los reconocimientos a las personas y entidades que en 2025 más se han destacado por colaborar con este colectivo.
En concreto, la entidad presidida por Abel Molina quiso agradecer la colaboración del consejero de Turismo, Arturo Bernal; la empresa Prolongo; Cervezas Victoria; Simur; el periodista de La Opinión Alfonso Vázquez, la Archicofradía del Sepulcro de Archidona, la sección del Cristo de la Archicofradía de Estudiantes de Álora; la Asociación de Jubilados de la Policía Nacional; el experto en la exposición del 200 aniversario del Cuerpo Nacional de Policía, el policía jubilado Miguel Muñoz Tosso; la empresa Baeza y el responsable de prensa del Cuerpo Nacional de Policía en Málaga, Javier García Ríos.
Desde su fundación en 2011, la Biznaga Azul se ha caracterizado por sus numerosos actos culturales para seguir uniendo a los policías nacionales en activo o jubilados y sus familias, así como por sus actividades benéficas.
