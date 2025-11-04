La cartera, las llaves, el DNI o el móvil, los objetos perdidos más frecuentes que aparecen en Málaga

Solo en el mes de octubre, el Ayuntamiento de Málaga recibió 508 artículos extraviados por sus dueños. Todos ellos permanecerán custodiados por el personal al frente de la Oficina Municipal de Objetos Perdidos, eso sí, por un tiempo limitado.

Con diferencia, el objeto que más pierden malagueños y visitantes es la cartera, llegando a recuperarse en el último mes hasta 116 de estos monederos, seguidos del típico manojo de llaves, de los que se han custodiado 64.

Le sigue el DNI, con 46 extravíos; las tarjetas, de las que se hallaron 45 y junto a 44 móviles que estarán buscando sus dueños. Llama la atención como incluso llega dinero en efectivo a la Oficina municipal aunque, desde luego, no sea lo más frecuente; de hecho este mes solo ocurrió en dos ocasiones.

Es habitual también la pérdida de las gafas, llegando a extraviarse 17 a lo largo del último mes. La bisutería también es protagonista, aunque en menor medida, con 6 objetos recogidos.

Documentación

Hay otro tipo de documentación, como el permiso de circulación (1), el permiso de conducción (20) o el pasaporte (22) que también se han recuperado a lo largo de este mes, junto a otro tipo de documentos no clasificados (46). También se han recuperado tarjetas de residencia (2) y tarjetas sanitarias (13) que están depositadas en la Oficina Municipal de Objetos Perdidos. En otros casos aparece directamente el bolso al completo (27), mochilas (2) o incluso una maletas (4) o un neceser (1).

Son elementos cotidianos, que se usan en numerosas ocasiones a lo largo del día y que tienden a olvidarse con facilidad, a que se extravíen o incluso a ser el objetivo de los hurtos más habituales, en el caso de los dispositivos electrónicos o los bolsos.

En cuanto a los dispositivos electrónicos hallados, se ha encontrado un altavoz, un par de auriculares, un ebook y hasta tres Ipads. Aparecieron también tres ordenadores y un par de relojes, ya sean analógicos o digitales. También se entregó un CD perdido y, en un plano más analógico, un libro.

Los malagueños perdieron también un par de bicicletas y un patinete que se conservan en las dependencias municipales entre otros artículos.

Se destruyen o se donan

Si no llegaran a aparecer los legítimos dueños de estos artículos, el Ayuntamiento de Málaga advierte de que los destruirá, los donará o incluso los puede adjudicar a la persona que los halló.

¿Cuánto tiempo permanencen los objetos en custodia? El consistorio los conserva en sus instalaciones durante un plazo máximo de dos años desde la fecha de entrada. Si ese período se agota y nadie los ha reclamado, la persona que halla el objeto y lo deposita en Objetos Perdidos debe saber que tiene un mes para reclamarlo una vez se agote ese plazo de dos años.

¿Cómo preguntar por un objeto perdido?

Si un ciudadano ha perdido un objeto personal y quiere comprobar si se encuentra en dependencias municipales, puede ponerse en contacto con la Oficina de varias maneras. En primer lugar, presencialmente, para lo que debe acudir a la Oficina, ubicada en Camino San Rafael, 99, de lunes a viernes de 9 horas a 14 horas.

También se puede realizar una consulta telefónica, a través del número 951.926.111 o el teléfono de información municipal 010. Por último, se puede enviar un correo electrónico a la dirección omop@malaga.eu