El centro comercial McArthurGlen de Málaga suma cinco nuevas tiendas: de las gorras de New Era a la joyería Aristocrazy

El centro comercial McArthurGlen Designer Outlet de Málaga capital, situado junto a Plaza Mayor, cerrará este 2025 con la llegada de cinco nuevas marcas a su oferta comercial y de ocio. Recientemente se ha producido la apertura de la tienda de menaje de alta gama Villeroy&Boch y de la tienda estadounidense de gorras y material deportivo New Era, a las que se sumará el desembarco "inminente" de la joyería Aristocrazy y las tiendas de moda Blue Banana y Beatriz Furest. McArthurGlen completa así de nuevo la ocupación de sus 92 establecimientos repartidos en sus más de 17.000 metros cuadrados de superficie.

En el caso de Aristocrazy y Villeroy&Boch, su llegada a este centro comercial supone su primera tienda propia en Málaga capital.

"Nuestro objetivo es conectar en todo momento con nuestros clientes, adaptando nuestra oferta a sus necesidades e intereses y, bajo esta premisa orientamos nuestras actuaciones. La incorporación de nuevas marcas enriquece la experiencia de compra del visitante, al tiempo que refuerza nuestro posicionamiento como un destino de referencia único en la Costa del Sol, combinando moda, lifestyle, gastronomía y ocio en un entorno único", ha explicado este martes el responsable de McArthurGlen Designer Outlet Málaga, Javier Mendizábal.

El centro comercial recuerda que ptras cinco marcas han abierto sus puertas este año en el centro comercial: Timberland, Sita Murt, Santo Cielo, Scalpers Woman y Geox.

Mendizábal también ha seañalado que la tienda de Havaianas ha cerrado temporalmente y en su lugar ha abierto una pop up navideña, The Christmas Original, que se sumará a la oferta de novedades de este año. "Esta original pop up se mantendrá hasta mediados de enero, momento en el que la tienda de Havaianas abrirá de nuevo sus puertas con su completa oferta de productos para el verano", ha explicado.

Éstas son las nuevas aperturas de McArthurGlen Málaga

Blue Banana es una marca de moda española creada en 2016 que se caracteriza por su compromiso con la sostenibilidad, siendo pionera en España en ser "carbono negativa", y por el uso de materiales sostenibles en sus prendas.

Aristocrazy es una marca española de joyería fundada en 2010 por la familia Suárez, que crea un nuevo concepto fusionando el "fashion jewelry" con la alta calidad y la fabricación artesanal. "Su enfoque se basa en la autenticidad, la libertad y la trasgresión, ofreciendo diseños únicos con materiales nobles como la plata de ley y el oro, para hombres y mujeres", detalla.

Villeroy&Boch, desde su fundación en 1748, ofrece menaje de mesa de alta calidad y estilo con porcelana fina, cristal de filigrana o cubiertos elegantes. Esta firma crea series de vajillas con altos estándares de calidad, gran variedad de diseños y funcionalidad de primera clase.

El establecimiento de Villeroy&Boch en el centro comercial McArthurGlen Designer Outlet de Málaga. / L. O.

Beatriz Furest cuenta con un estilo distintivo en ropa, bolsos, zapatos y accesorios desde su creación en 2006. Fundada junto a su hermana Carlota, la marca combina tradición familiar y tendencias contemporáneas en las formas, patrones, tejidos y colores en cada colección. Se distingue por su compromiso con la calidad y la tradición artesanal.

New Era es una empresa estadounidense fundada en 1920, reconocida por ser una fabricante y distribuidora de gorras, especialmente conocida por ser el proveedor exclusivo de la Major League Baseball (MLB) desde 1993. Su sede está en Buffalo, Nueva York, y la compañía ha crecido hasta convertirse en un icono de la cultura deportiva y urbana, ofreciendo una amplia gama de productos con diseños únicos y licencias diversas.

McArthurGlen Group

McArthurGlen Group, fundado por Kaempfer Partners en 1993, es pionero en el sector de los designer outlets en Europa y ha desarrollado ya 635.000 metros cuadrados de superficie comercial. Actualmente, la empresa gestiona 23 designer outlets en ocho países: Austria, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Reino Unido, generando unos ingresos anuales totales cercanos a los 6.000 millones de euros.

Sus centros albergan marcas de lujo y premium que atraen cadao año a casi 100 millones de clientes.

En abril de 2023, McArthurGlen inauguró su centro más reciente, Designer Outlet Paris-Giverny, que da servicio a la sofisticada zona al oeste de París.

Como parte de la continua expansión del portfolio del Grupo, están previstas nuevas fases para sus centros en Vancouver, West Midlands, Málaga, Roosendaal y Castel Romano.