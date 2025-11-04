El Colegio de Enfermería de Málaga aborda la responsabilidad civil profesional

El Colegio Oficial de Enfermería de Málaga celebró el 28 de octubre la jornada 'Responsabilidad civil profesional en el ámbito de la Enfermería', una cita que reunió a profesionales del ámbito sanitario para analizar los principales riesgos legales a los que se enfrenta la profesión y ofrecer herramientas para actuar ante posibles reclamaciones.

La jornada fue inaugurada por el presidente del Colegio, José Miguel Carrasco, quien destacó el aumento de la siniestralidad derivada de las crecientes responsabilidades que asume la enfermería y la mayor concienciación ciudadana a la hora de interponer reclamaciones frente a los profesionales sanitarios.

“Hoy en día, los profesionales de enfermería se enfrentan a un entorno cada vez más complejo, en el que aumenta la exigencia asistencial y también la exposición legal. En el Colegio trabajamos para que nuestros colegiados se sientan protegidos y respaldados”, subrayó Carrasco.

El presidente recordó que el Colegio de Enfermería de Málaga dispone del seguro de responsabilidad civil con las coberturas más amplias del ámbito sanitario, además de contar con servicios jurídicos propios y especializados para asesorar y defender a los profesionales ante cualquier incidencia.

La ponencia principal fue impartida por Cristina Sánchez Martín, letrada del Departamento de Responsabilidad Civil Profesional de A.M.A., quien abordó los casos más habituales de reclamaciones en el ejercicio enfermero, desde errores en la práctica asistencial hasta cuestiones relacionadas con la protección de datos personales o agresiones sufridas en el entorno laboral.

Durante su intervención, Sánchez destacó la importancia de conocer los procedimientos legales y los pasos a seguir ante una reclamación, así como la necesidad de que las enfermeras y enfermeros se formen en aspectos jurídicos básicos para ejercer con seguridad.

También se abordaron situaciones específicas del ámbito de las matronas, quienes, por el tipo de asistencia que prestan, pueden enfrentarse a denuncias de especial complejidad en el plano competencial y civil, lo que hace imprescindible el respaldo de un buen seguro y un asesoramiento jurídico especializado.

“El conocimiento legal no es una cuestión secundaria; es una parte esencial del ejercicio profesional responsable”, explicó la ponente, quien insistió en que “actuar con serenidad y conocimiento ante una reclamación es clave para evitar perjuicios y proteger la reputación del profesional”.

La jornada, organizada por el Colegio de Enfermería de Málaga en colaboración con A.M.A. Agrupación Mutual Aseguradora, contó con una gran participación y puso de relieve la importancia de la formación jurídica en la enfermería actual, en un contexto en el que el ejercicio profesional va acompañado de una creciente complejidad técnica, ética y legal.