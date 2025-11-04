Cruceros en Málaga: cinco cruceros desembarcan este martes más de 14.000 pasajeros

El Puerto de Málaga vivió una intensa jornada de tráfico de cruceros este martes, con la llegada de cinco cruceros con más de 14.000 pasajeros. Este ha sido uno de los días con mayor llegada de cruceros al Puerto del año, llenando los atraques disponibles, incluidos el reservado a cruceros de lujo en el Palmeral de las Sorpresas, cerca del Centro.

La coincidencia de cinco cruceros en noviembre se explica en tanto que de septiembre a noviembre se vive la temporada alta de cruceros en el Puerto de Málaga, con 53 cruceros previstos a lo largo de este mes. Ya en diciembre, para cerrar el año, se aprecia una caída en el tráfico al ser temporada baja, con 18 atraques confirmados.

Las navieras con mayor presencia de barcos en el Puerto de Málaga serán Celebrity Cruises, Viking Ocean Cruises, Windstar Cruises, Silversea Cruises, Marella Cruises, Norwegian Cruise Line, y Phoenix Reisen reflejando una mezcla equilibrada entre grandes operadores internacionales y líneas de cruceros de lujo, que apuestan por el atraque del Palmeral de las Sorpresas, para barcos que no superen los 200 metros de eslora.

Dentro de este noviembre, y coincidiendo con la temporada alta, el Puerto de Málaga espera la visita de algunos cruceros que llegan por primera vez a Málaga o de lujo, como el Iluminara, de la naviera de Ritz-Carlton, que hizo su primera escala en Málaga el viernes pasado.

Vista desde La Malagueta de los cruceros atracados en el Puerto de Málaga / Gregorio Marrero

¿Qué cruceros han llegado este martes a Málaga?

El Puerto de Málaga ha colgado el cartel de "Lleno" en sus atraques de cruceros este martes con cinco buques que han dejado unos 14.000 pasajeros, de los que alrededor del 80% suelen visitar el Centro de Málaga y el resto se distribuye entre excursiones a otros puntos de la provincia o se quedan en el mismo barco.

Los buques han sido el Marella Voyager, procecente de Cartagena con 2.681 pasajeros; el Spirit of Adventure, con 999 pasajeros; el Aida Cosma, el mayor que ha llegado este martes a Málaga con 6.880 personas a bordo; el Artania, procedente de Vigo con 1.260 pasajeros; y el Mein Schiff 7, con 3.132 pasajeros de nacionalidad alemana procedente de Palma de Mallorca.

¿Cómo atiende el Puerto cinco cruceros a la vez?

El Puerto de Málaga tiene bien diferenciadas las zonas de operativa portuaria, para que cada crucero pueda atracar y cubrir sus propias necesidades sin molestarse unos a otros ni al entorno. Los atraques y terminales de crucero se encuentran ubicados en la zona oriental del Puerto, en una zona exclusiva para este tráfico y separado del tránsito de mercancías. Solo coincide con el tráfico de megayates y pasajeros de ferry con Melilla, que son compatibles.