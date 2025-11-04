Culpable el joven que asesinó y robó a su madre, hallada muerta en una arqueta en Málaga en 2022

Un jurado popular ha declarado culpable al joven acusado de asesinato, profanación de cadáveres y robo con violencia a su madre, cuyo cadáver fue encontrado el 12 de julio de 2022 en el interior de una arqueta de Málaga con signos de violencia.

El jurado, tras la correspondiente deliberación para responder al objeto del veredicto, ha considerado culpable por unanimidad al procesado por los tres delitos y no le ha apreciado ni la eximente incompleta de alteración mental ni la confesión tardía, según han informado fuentes judiciales.

En el banquillo de los acusados también había dos mujeres procesadas por encubrimiento y el jurado las ha declarado culpables por dicho delito aunque les ha reconocido el atenuante de confesión tardía.

El juicio con jurado comenzó el pasado 27 de octubre y el procesado, hijo adoptivo de la fallecida, reconoció el crimen tras argumentar que "se le fue de las manos" y que la quería mucho.

Lugar en el que fue recuperado el cuerpo de Ángela. / EFE

Durante el juicio su abogada defensora aseguró que su cliente tenía una discapacidad mental de un 50 por ciento y pidió su libre absolución por enfermedad mental, extremo que no han apreciado los miembros del jurado.

Además de estas tres personas ya fue juzgado y condenado un menor de 17 años -ajeno a la familia- que reconoció los hechos, tras lo cual se acordó su internamiento cerrado durante ocho años y otros tantos de libertad vigilada.

En la sentencia sobre el menor se consideró probado que éste y el hijo de la fallecida estrangularon a la mujer, la metieron en un congelador y días más tarde la tiraron a una arqueta, donde fue localizada gracias a las indicaciones del primero, pese a que el hijo había asegurado que su madre se había marchado el 23 de mayo de 2022 y desconocía su paradero.

Un robo con violencia para conseguir dinero

En el relato acusatorio provisional del fiscal se indica que el hijo de la fallecida, que en el momento de los hechos tenía 22 años, el 25 de mayo de 2022 se puso de acuerdo con el menor para entrar por la fuerza en la vivienda de la víctima con intención de obtener un enriquecimiento y la esperaron hasta que llegó sobre las 15:00 horas.

El joven acusado de los delitos de asesinato, profanación de cadáveres y robo con violencia a su madre. / EFE

El hijo presuntamente se puso un pasamontañas para evitar ser reconocido por su madre, siempre según la versión acusatoria, y cuando la mujer entró en el domicilio comenzó a gritar y a preguntarles qué hacían allí. En un momento dado el menor la tiró al suelo en el salón y la agredieron con patatas y puñetazos en la cabeza, al tiempo que le pidieron el pin de su tarjeta de crédito y le preguntaron por su vehículo.

La mujer les dijo que tenía 900 euros en el bolso, que el coche estaba en el taller y no tenía joyas. Supuestamente el hijo le ató las manos y los pies y la amordazaron con un trapo y una cuerda. La víctima pudo sacarse la cuerda de la boca pero ambos aprovechando que la cuerda estaba a la altura del cuello tiraron de la misma hasta matarla.

La escondieron en un congelador y en un baúl

A continuación se apropiaron de los 900 euros que tenía en su bolso y acordaron meter el cuerpo en un congelador que había en su domicilio donde permaneció al menos dos días, para luego limpiar la casa. Posteriormente y con la finalidad de profanar su cadáver, lo trasladaron a un trastero de la casa y la metieron en un baúl, hasta que, uno o dos días después y tras buscar un sitio donde deshacerse del cuerpo, lo trasladaron presuntamente en un carro de supermercado para tirarlo en una arqueta.