Dulce Canela regala 200 rollos gratis por la apertura de su cuarto local: este es el día que puedes conseguirlos

'Dulce Canela', el obrador de Málaga especializado en rollos de canela que se ha convertido en todo un emblema de la repostería de la provincia, prepara la inauguración de su nueva tienda, la cuarta con la que cuenta en la capital malagueña, ofreciendo a los 200 primeros clientes que acudan a su negocio 200 rollos de canela totalmente gratuitos.

De ese modo, esta franquicia que prepara al mes unos 3.000 rollos de canela de una veintena de sabores y especialidades prepara la apertura de su cuarta tienda en el barrio malagueño de Huelin, en concreto, en la calle Tomás Echeverría número 9.

Un nuevo local que se inaugurará este viernes a las 18.00 horas, cuando 'Dulce Canela' no solo abrirá las puertas de su tienda por primera vez, sino que ofrecerá a los 200 primeros clientes un rollo de canela para cada usuario de la especialidad que prefieran y de forma completamente gratuita.

Rollos de canela gratis por la apertura de la nueva tienda en Málaga

Así lo ha anunciado el propio negocio, que ha explicado que, como ocurre en cada una de sus inauguraciones, premiarán la entrega de sus usuarios regalándoles rollos de canela gratis. Pero, para ello, deberán ser uno de los 200 primeros clientes que accedan a este nuevo local de Málaga.

Esta tienda de la calle Tomás Echeverría se suma a las que ya tiene 'Dulce Canela' en el Centro de Málaga, en la calle Fernán González número 3, en Teatinos, en la calle Hermes número 10; y en el Centro Comercial Málaga Plaza, en la calle Armengual de la Mota. Pero estas no son las únicas expansiones que prepara el obrador, sino que plantea futuras aperturas en Madrid, Marbella, Alicante, Valencia y Granada.

Rollos de canela desde 2,90 euros en este reconocido negocio de Málaga

En cada uno de estos establecimientos, el negocio ofrece cerca de una veintena de especialidades de dulces de canela cuyos sabores van variando y ampliándose, entre los que destacan su glaseado tradicional, de Lotus, manzana, tiramisú, choco pistacho, Nutella, Oreo o cheesecake, entre otros.

Estos rollos de canela se pueden adquirir desde los 2,90 euros a 4,90 euros. Pero 'Dulce Canela' no solo ofrece a sus clientes rollos de canela, sino que pueden disfrutar de cafés desde 1,80 euros, batidos a 5,50 euros y su 'Cakeroll', un rollo gigante de 2,5 kilos, por 49,99 euros.