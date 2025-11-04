Guillermo Jiménez Smerdou, una semblanza

Guillermo Jiménez Smerdou nació en Málaga en 1927. En 1949 se «lanzó» -según sus propias palabras- a hablar con el director de Radio Nacional de España en Málaga, a la sazón, Salvador Rueda Ballesteros, y éste le hizo una prueba -le había entregado veinte críticas-, pues no le desagradó el proyecto que le presentó.

El número cero se programó a la semana siguiente: el 15 de febrero de 1949. Tenía 21 años. Ingresó de colaborador, como todo el mundo en aquellos años. El programa se llamaba: ‘Cine Invisible’ y se emitió durante media hora, los martes hasta el año 1978.

El sueldo era muy bajo, puesto que no era fijo; al principio ganaba 400 pesetas al mes, luego fue subiendo con los años: 700, 1.000. Un total de 29 años, y tenía el siguiente esquema: comentarios, noticias, concurso, consultorio, críticas, resumen de las críticas de la semana -críticas que habían sido leídas cada día por un locutor en las noticias de la noche-.

Incansable Guillermo Jiménez Smerdou. / Álex Zea

También entrevistaba a personajes cinematográficos, pero como éstas debían ser en directo, tenía que darse la coincidencia de que el entrevistado estuviese en Málaga, y estar a esa hora en la emisora. La primera que realizó fue al director Ladislao Vajda, realizador húngaro afincado en España, unos de los pioneros de la Costa del Sol, quien rodó varias películas en nuestra ciudad.

Hacía el mes de noviembre de aquel año de 1949 empezó a hacer críticas cinematográficas diariamente; éstas eran leídas por un locutor en el diario hablado de la noche. Cuando fue nombrado director de la radio Juan Antonio Rando, años más tarde, éste impuso la modalidad de que los autores de los artículos, comentarios o críticas los leyesen ellos mismos. El locutor era más perfecto en su dicción, pero también más frío en su lectura.

A este programa semanal de ‘Cine Invisible’ -cuando terminó en 1978-, le sucedió otro diario ‘El cine de cada día’ de lunes a viernes, con una duración de unos quince minutos. Incluía: noticias, comentarios, una mini entrevista y la crítica cinematográfica diaria que antes estaba inserta dentro de los informativos. El programa se mantuvo hasta 1982. Esto coincidió cuando en Radio Nacional empezaron a recortar la programación local, al tener que conectar con más frecuencia con la red Nacional; también en esa época pasó a personal fijo en los servicios informativos.

Guillermo Jiménez Smerdou entrevista al actor Melvyn Douglas en los años 60. / archivo smerdou

‘Cine invisible’ retransmitido desde los cines

Dentro de su programa ‘Cine Invisible’, en los años sesenta, a Smerdou se le ocurrió la idea de retransmitir películas desde el cine en directo, lo mismo que se hacían con obras de teatro en el Teatro Cervantes. Se lo expuso al entonces director de la emisora, Francisco Sanz Cajigas, y éste aceptó. Se pensó en principio para invidentes.

El proceso era el siguiente: visionaba la película y realizaba la crítica, luego volvía por segunda vez, para en el mismo cine tomar apuntes, y contabilizar los silencios que existían en el filme; y así, situar los diálogos que debería decir el locutor precisamente en estos momentos de mutismos, explicándole al radioyente lo que iba pasando. Así el locutor sabría cuándo tenía que leer lo que él había escrito en el guión. Esta preparación para cada película conllevaba un trabajo enorme.

El programa salía a las ondas los jueves; tuvo un gran éxito, y cuando por alguna razón no se emitía, la gente llamaba enseguida a la radio para protestar.

Al principio, los empresarios no estuvieron muy de acuerdo con el programa; después se demostró que las películas, incluso las malas, retransmitidas parecían buenas, puesto que no se les veían los defectos, ni la mala calidad que pudiesen tener. El cine Alkázar se ofrecía siempre, también el Echegaray, el Victoria, y el Albéniz; el Goya no quiso.

Solían retransmitir los filmes los locutores: Antonio Carmona, Antonio Barceló, Miguel Martín Alonso, etc. El programa, totalmente innovador en su época, tuvo un éxito inenarrable. Permaneció en las ondas unos cinco años.

Muchos años después, Martín Ferrán hizo algo similar: combinación de Televisión y Radio Nacional. La película se veía en TV, y se oía por la radio. Al terminar, TV cortaba, pero en la radio seguían con un coloquio sobre la película: Carlos Pumares en Madrid y Guillermo Jiménez Smerdou en Málaga. El programa duró trece semanas, y Smerdou intervino en todos ellos.

‘Tobogán’

Al mismo tiempo que hacía el programa de cine, el 1 de octubre de 1949, inició otro de humor, también semanal, los jueves, denominados ‘Tobogán’, el cual permaneció hasta el 28 de diciembre de 1972. 22 años.

Nombramiento de Hijo Predilecto de Málaga en 2022. / Álex Zea

Participación en Cine-clubs malagueños

No podemos olvidar reseñar aquí la activa participación que tuvo Jiménez Smerdou en dos de los más importantes Cine-clubs malagueños: ‘Sociedad Cinematográfica Malagueña’ (1949-enero-1954); y en el ‘Cine-club Málaga’ (1965-1973). En el primero trabajó activamente, primero como uno de los cinco fundadores de la mencionada Sociedad y, desde 1953, como secretario de la misma. En el segundo fue uno de los vocales fundadores.

También habría que reseñar su actividad como conferenciante en estos cine-clubs, en los cuales impartió numerosas conferencias desde el año 1953, según nos consta.

‘I Festival Español Cinematográfico de Málaga’ en 1953

Este I festival no tuvo continuidad hasta el año 1998 -se presentó durante los días 25 al 30 de agosto de 1953-. Dado el éxito que tuvo en su momento nos parece interesante reseñarlo, sobre todo teniendo en cuenta que sin duda fue un antecedente del actual.

Lo traemos a colación, no sólo por su actualidad, sino porque este I Festival lo organizó y lo costeó la ‘Sociedad Cinematográfica Malagueña’, con su presidente Calixto Lozano López y todos los miembros del cine-club; incluido Guillermo Jiménez Smerdou, quien trabajó activamente haciendo entrevistas, acompañando a directores, críticos y a actores de la pantalla; incluso fue miembro del jurado que otorgó los premios.

Fachada del Cinema España, barrio de Huelin. / Archivo de Guillermo Jiménez Smerdou

Actividad laboral

Como dijimos al principio, entró como colaborador en Radio Nacional en 1949. En las mismas condiciones laborales, trabajó en Sindicatos, desde 1953, en los Servicios de Publicaciones; a partir de 1964 y hasta el año 1969 permaneció como funcionario; después, cuando lo hicieron fijo en la emisora, por problemas de incompatibilidad, pidió la excedencia.

Del 1 de marzo de 1963 al 31 de diciembre de 1975 fue redactor-delegado en el ‘Ideal de Granada’. Cuando se cerró la delegación siguió como corresponsal, desde febrero de 1975 hasta marzo de 1985. Así mismo, ejerció la crítica cinematográfica en este diario; su misión era resumir las críticas de la radio porque en el periódico tenía menos espacio.

Cuando era director de la emisora, Sanz Cajigas le asignaron a los servicios informativos, puesto que ya tenía alguna experiencia en ese ramo; y así, los programas cinematográficos y de humor los tuvo que dejar, y sólo continuó haciendo críticas cinematográficas hasta 1982.

Fue enviado como reportero por Radio Nacional al Festival de Benalmádena, remitiendo crónicas a Madrid y al resto de España de todo lo que estaba pasando.

Artículos de viajes

Al mismo tiempo que atendía su actividad cinematográfica, Smerdou empezó escribir, de forma ocasional, artículos de viajes en un momento de su vida, alternándolos con otros temas. Así, en los ochenta fue a Estambul, y cuando volvió habló con Joaquín Marín, quien era entonces redactor-jefe de ‘La Hoja del Lunes’, y escribió cuatro artículos sobre Estambul. Al año siguiente estuvo en Italia y, al desaparecer ‘La Hoja del Lunes’, se pasó a ‘Sur’, donde siguió escribiendo una serie de artículos sobre: Francia, Austria, Tierra Santa, Estados Unidos, Alemania, etc.

PREMIOS Guillermo Jiménez Smerdou ha recibido muchos premios y reconocimientos a lo largo de su vida profesional. Vamos a reseñar a continuación los más importantes: 1970.- Málaga Costa del Sol , modalidad de prensa y radio.

, modalidad de prensa y radio. 1973.- Premio de humor por ‘Tobogán’ (Lotería Nacional).

por ‘Tobogán’ (Lotería Nacional). 1979.- Premio Ondas por «su contribución a la radio durante toda su vida».

por «su contribución a la radio durante toda su vida». 1988.- Premio del Colegio Oficial de Arquitectos 1988 sobre Arquitectura y Urbanismo.

1988 sobre Arquitectura y Urbanismo. 2022- Recibió el nombramiento de Hijo Predilecto de la Ciudad por el Excelentísimo Ayuntamiento de Málaga, el 14 de diciembre de 2022.

Guillermo Jiménez Smerdou celebra ser Hijo Predilecto de Málaga y Medalla de la Ciudad. / Álex Zea

Guillermo Jiménez Smerdou se jubiló el 31 de julio de 1992. Pero, como sabemos, no dejó por ello de escribir y publicar sobre temas variados. En la actualidad, septiembre de 2025 y, desde hace años, continúa escribiendo artículos, todas las semanas en La Opinión de Málaga. Tiene el honor de ser el periodista más longevo de España, que continúa publicando.

El trabajo que ha realizado Guillermo Jiménez Smerdou a lo largo de su extensa y variada trayectoria: radio, prensa, escrita y oral por medio de innumerables conferencias, etc. es espléndido.

Sin lugar a dudas, es un pionero en materia cinematográfica en Málaga. Ha participado en todas las actividades de dicha materia que han tenido lugar en nuestra ciudad en los últimos cincuenta años.

Y por supuesto, ha sido un referente para los profesionales, tanto de la radio, como de la prensa, que fueron surgiendo después. Espero que este homenaje sirva para recordar a todos los malagueños la figura entrañable y sabia de Guillermo Jiménez Smerdou.