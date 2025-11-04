La Junta asegura que de 2019 a final de legislatura habrá invertido en Málaga más de 4.300 millones de euros

La delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que los 737,4 millones de euros que figuran en los presupuestos de la Junta de Andalucía para la provincia en 2026 "son el broche de oro a la inversión del Gobierno andaluz de Juanma Moreno en Málaga, que suma ya 3.564,9 millones desde 2019 y que alcanzará, como mínimo, los 4.302,3 millones al término de la actual legislatura".

Así lo ha dicho en rueda de prensa, en la que ha señalado que estas cifras "no son sólo números, son realidades ejecutadas por este Gobierno; principalmente inversiones en infraestructuras, pero sin olvidar políticas de empleo, rebajas fiscales que han reforzado nuestro ecosistema empresarial y de autónomos, propiciando además el ahorro de las familias, o el aumento de las plantillas en educación y sanidad y el incremento de prestaciones sociales".

Tras la reunión de coordinación de Presupuestos para 2026 con los delegados territoriales, Navarro ha destacado que se ha puesto de manifiesto esa cifra que viene "a introducir a nuestra provincia en esa liga de las ciudades y provincias importantes de España", añadiendo que "son números que se transforman en realidades". "En cada ejercicio presupuestario --y no hemos fallado ni uno--, el bienestar del ciudadano ha estado en el centro de nuestras políticas y gestión; igual que hemos tenido muy presente, especialmente en la primera legislatura, enmendar los casi 40 años de la herencia de incumplimientos y falsas promesas que anteriores gobiernos socialistas dejaron en esta provincia, una de las más perjudicadas durante décadas".

Según Navarro, "no nos ha quedado más remedio que restañar las heridas abiertas y sacar del cajón proyectos que eran necesarios para convertir a Málaga en una provincia dinámica y pujante, donde los servicios que se prestan se ajusten a la realidad de sus habitantes". En este punto, ha subrayado la llegada del metro al centro de la capital; la reordenación semafórica y ampliación de accesos al PTA o la construcción de siete nuevos centros educativos. Se ha referido, igualmente, a reformas, mejoras y ampliaciones en todos los hospitales, destacando las nuevas urgencias y la UCI del Regional, las urgencias pediátricas del Materno, la nueva unidad de ictus del Clínico o la apertura al 100% del hospital del Guadalhorce. Ya se presta servicio en la ampliación del Costa del Sol de Marbella, que culminará en 2026.

Asimismo, ha dicho que se ha actuado en el 100% de los centros de atención primaria con obras de mejora o ampliación, abriendo hasta 14 nuevas infraestructuras, como el centro de salud de San Pedro Alcántara, los consultorios de Zalea y Cerralba y el punto de urgencias de Churriana.

Se ha referido también la implantación de tratamientos terciarios para aguas regeneradas en la Axarquía o las actuaciones de bombeo reversible de Rojas o La Rosaleda para el abastecimiento de la costa, así como la puesta en marcha y ampliación de la desaladora de Marbella, la mejora de canales de riego y la construcción de balsas.

La ubicación en el puerto del Centro de Ciberseguridad de Andalucía, las nuevas instalaciones de Emergencias Andalucía 112 en el PTA y la nueva base del GREA Costa del Sol en Benahavís son otras de las actuaciones culminadas, así como la apertura del Museo de los Dólmenes en Antequera.

También ha destacado proyectos que ya están en marcha, como la construcción del futuro centro de especialidades y alta resolución de El Palo, donde la Junta ha destinado más de 20 millones; "el avance de la ampliación de la línea 2 del metro hacia el nuevo hospital; los proyectos de nuevos centros educativos y las primeras actuaciones en la obra de la autovía de Ronda".

En dependencia, "ahora mismo tenemos en Málaga más beneficiarios que nunca, con un total de 45.348 personas que reciben un total de 67.013 prestaciones, lo que supone un incremento del 9,2% desde 2022", ha dicho. Navarro ha añadido que "se está actuando con planificación teniendo en cuenta los crecimientos poblacionales" y se ha referido a medidas a nivel andaluz, como las siete bajadas de impuestos o las convocatorias de empleo público para estabilizar la plantilla del SAS.

Sanidad

El presupuesto andaluz para 2026 destina 91 millones en la provincia a sanidad. De ellos, 30 millones van al nuevo hospital, que será "el mayor centro hospitalario de Andalucía, cuya obra ya se ha adjudicado por más de 600 millones de euros y que podrá comenzar en los próximos meses". Otros cinco millones son para el primer centro público de protonterapia de Andalucía, que se construirá en el Materno Infantil; y 8,1 millones al Hospital Costa del Sol. También se destinan 37,6 millones a la construcción y equipamiento de nuevos centros de salud y actuaciones de mejora y eficiencia energética.

Entre los proyectos está el nuevo centro de salud del Rincón (dos millones), el de Cártama (596.000 euros), la reforma de urgencias del Marítimo de Torremolinos (2,4 millones) o las obras en Nerja (un millón) y Campillo Bajo (Antequera, 800.000 euros). Además, hay partida para el consultorio de Algarrobo, para el de Cuevas de San Marcos y para Urgencias del Centro de Salud de Los Boliches.

Educación

La Junta invertirá 34,9 millones en infraestructuras educativas, con proyectos como el nuevo IES Parque Victoria (Rincón de la Victoria), con nueve millones; el Soliva en la capital, con 13 millones; el CEIP Pablo Ruiz Picasso de Fuengirola, con 4,5 millones; el Intelhorcede Málaga (7,6 millones) o el CEIP Nuestra Señora de los Remedios (Cártama), con 7,8 millones. Junto a esto, se contemplan inversiones para el nuevo IES Benalmadena Pueblo, obra ya adjudicada; el de La Colina en Torremolinos; la ampliación del IES Cala de Mijas, así como del Tomás Hormigo de Estepona y del CEIP Enrique Ramos de Algorrobo. También se reservan partidas para la reforma del IES Reyes Católicos y la unificación del CEIP Custodio Puga y Blas Infante en Vélez.

En materia de Dependencia y Bienestar Social, se incluyen 4,4 millones en subvenciones a entidades locales para obras y equipamiento de centros de día y residenciales, así como 776.900 euros para la red de centros de participación activa. También se completará la nueva sede del Servicio Andaluz de Teleasistencia en Málaga, con 121.000 euros en 2026. En innovación y tecnología, ha señalado "el impulso definitivo al IMEC que recibe 117 millones".

El presupuesto contempla 52,8 millones para el metro, que seguirá avanzando hacia el Hospital Civil, además de 17,5 millones para el Plan Especial de Carreteras, que permitirá actuar en 15 vías y puntos diferentes de la geografía malagueña; y otros 3,4 millones para la mejora de vías o la actualización de trazado del desdoblamiento de la A-356 desde la Barriada del Trapiche a Vélez-Málaga.

Carreteras

Se contemplan partidas para los tramos Casapalma-Cerralba (cuatro millones) y Cerraba-Zalea, también de la A-357,, con 117.105 euros en 2026; junto con la duplicación de calzadas y la reordenacion de accesos en A-367; además de mejoras en A-397, entre Ronda y San Pedro; para la plataforma Bus-VAO en Alhaurín de la Torre (3,6 millones). Se actuará en la pasarela ciclopeatonal en la A-355 de Coín y en el acondicionamiento de la travesía de este municipio en la A-7059. Hay cuantías específicas para mejoras de la A-7206 de Algarrobo a Cómpeta; de la A-354, entre Casarabonela y Alozaina; y la reordenación de un tramo de la A-343, en La Joya, en Antequera.

Los intercambiadores de transporte en Antequera, San Pedro, Fuengirola, Nerja y Torremolinos; la urbanización de la Finca La Dehesa en Ronda; o continuar los trabajos de urbanización del Puerto Seco en Antequera (4,2 millones) están reflejados, así como un millón de euros para continuar con la integración urbana del Guadalmedina en Málaga. En vivienda, se consignan 96 millones a rehabilitación, obra nueva, accesibilidad y mejora energética.