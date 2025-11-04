Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto

En Málaga los barrios y las playas pueden nacer, morir e incluso, en una fase intermedia, encoger llamativamente de tamaño.

Lo podemos ver estos días con las letras gigantes que anuncian la playa de Pedregalejo, una inauguración en la que el Ayuntamiento evidencia que si en Urbanismo hace años que no sabe dónde tiene la cabeza, tampoco conoce el emplazamiento tradicional de sus barrios y playas.

Habría bastado con que hablara con vecinos de toda la vida e incluso que consultara planos de este siglo o del pasado, para caer en la cuenta de que era mucho más exacto desplazar esas letras, como mínimo, medio kilómetro, hacia la histórica playa de Pedregalejo.

Deshagamos el entuerto: en Málaga, como en el resto de España, uno de los elementos primordiales para separar barrios y playas han sido los ríos y los arroyos.

El arroyo de los Pilones

En el caso de Málaga Este, el arroyo de los Pilones ha sido la separación natural entre el barrio de Pedregalejo, es decir, las casas al pie del monte del Colegio de las Esclavas, y el barrio del Valle de los Galanes, que llega hasta el arroyo Jaboneros, donde empieza el siguiente barrio: El Palo.

Plano de 1899 con Pedregalejo separado del Valle de los Galanes por el arroyo de los Pilones. Con una X, el emplazamiento aproximado de las letras del Ayuntamiento. / La Opinión

Numerosos planos del siglo XIX y XX muestran estos dos barrios, con la particularidad de que la playa que se extendía de arroyo a arroyo era la playa de las Acacias y, por ende, así se llama la zona de casas desde la avenida de Juan Sebastián Elcano hacia el mar. Ecos de esa gran playa y del barrio correspondiente lo tenemos en el aún superviviente Paseo de las Acacias.

La parte de Pedregalejo, una denominación que ya consta en un plano del siglo XVIII -aunque con erratas-, tuvo su correspondiente playa.

Por tanto, las playas de Pedregalejo y de Las Acacias siempre estuvieron separadas por el arroyo de los Pilones.

Plano de finales de los 50, con Pedregalejo y, al otro lado del arroyo, las vecinas playas de las Acacias. Con una X, el lugar aproximado de las letras instaladas por el Ayuntamiento. / La Opinión

¿Qué ocurre en los años 80?, que se construye el paseo marítimo con sus calas y espigones; a la vía se le conoce como paseo marítimo El Pedregal y toda la zona, uniformada por la obra, comienza a conocerse como ‘Pedregalejo’. De hecho, el Ayuntamiento llega a subir artificialmente los límites del Valle de los Galanes en su plano oficial, al tiempo que reduce la playa de Las Acacias a la de la desembocadura del arroyo Jaboneros; hoy, una descontrolada playa de perros, pese a la prohibición municipal.

Colocar las letras de Pedregalejo casi frente al Paseo de las Acacias y no en su playa histórica no es solo símbolo de la desaparición de una playa; también de un asentado desconocimiento municipal.