Málaga busca en Londres a un turista de alto poder adquisitivo

Málaga acude este año a la WTM de Londres con un expositor propio y con el objetivo de captar al turista de alto poder adquisitivo en un mercado, el británico, que viene demostrando su fidelidad y confianza en el destino malagueño. Es líder como emisor internacional y las previsiones del Ayuntamiento de Málaga es que esa situación se mantenga hasta final de este año, según dijo ayer Jacobo Florido, concejal de Turismo de Málaga, en la primera jornada de la feria londinense. Así, indicó que se prevé que se pueda cerrar este 2025 con unos 160.000 viajeros, que a su vez generen en torno a 400.000 pernoctaciones.

Florido explicó que las expectativas de la capital son que ese crecimiento se mantenga en 2026 y quiso hacer hincapié en el hecho de que Málaga está captando a un turista británico con una capacidad de gasto mayor, con una media que está por encima de la andaluza y la de la Costa del Sol por turista y día. En el caso de la ciudad, ese gasto es de unos 200 euros, informó el edil, que aseguró que esa media diaria de gasto superior también se deja notar en la restauración y mostró su confianza en que de seguir esa línea el mercado británico pueda llegar a alcanzar un impacto económico de mil millones de euros.

Estancia media

El concejal hizo además referencia a la estancia media de este mercado, con entre 2,3 y 2,6 días y valoró que hasta septiembre este emisor ha crecido un 20% en número de viajeros y un 7% en pernoctaciones.

La ciudad llevará a cabo estos días una agenda de en torno a 30 citas con turoperadores especializados en segmentos como el turismo premium y lujo, agencias de viajes online y presenciales, aerolíneas, empresas turísticas, organizadores de eventos, proveedores, creadores de contenido y operadores de segmentos principales como el turismo cultural, el turismo educativo/idiomático o el de cruceros.

Estas reuniones abarcan no solo al mercado del Reino Unido, sino también a otros estratégicos para el destino, como Norteamérica, Oriente Medio, Asia y Europa continental, según informó ayer el Ayuntamiento de la capital malagueña.

Las reuniones confirmadas incluyen aerolíneas como Easyjet y su turopeador Easyjet Holidays; Gulf Air Holidays, la división turística de Gulf Air, aerolínea nacional de Bahréin; el Aeropuerto de Cornwall; Aerotravel, parte del grupo Lufthansa City Center; plataformas como TripAdvisor, Holiday Pirates o Travel Dudes; turoperadores como Viahoo Tours; empresas especializadas en turismo premium como Oliver’s Travel o Epicurated Group; y numerosos blogueros, redactores y medios especializados en viajes y turismo.