Málaga acoge la campaña de San Juan de Dios de sensibilización en salud mental entre los jóvenes

El Centro Comercial Rosaleda acoge, entre el 3 y el 7 de noviembre, la exposición de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios “Preguntar Cura”, una campaña de sensibilización destinada principalmente a la población joven, aunque también pretende concienciar al resto de la sociedad. Se trata de un espacio que invita a la reflexión y que pretende dotar de herramientas a jóvenes y familias para mejorar el bienestar emocional.

A la inauguración de la muestra ha acudido el director gerente de los centros de San Juan de Dios en Málaga, José Luis Fuentes; la coordinadora del Área de Sensibilización de San Juan de Dios, Diana Casellas; el responsable de Solidaridad de la institución en Andalucía y Canarias, Carlos Hernández, y la gerente de Marketing y Comunicación del centro comercial, Pilar Suárez.

‘Preguntar cura’ puede visitarse desde cualquier lugar, a través de www.preguntarcura.org, y también físicamente en Málaga esta semana tras haber estado instalada en Madrid, Sevilla y Barcelona. Hasta el centro comercial se desplazarán cada día centros educativos para tomar conciencia sobre la necesidad de hablar de bienestar emocional, si bien está abierta al público general en horario de 10 a 20 horas de forma ininterrumpida. En total, es espera la afluencia de más de medio millar de escolares.

En la muestra se puede visitar la habitación de Alex, un adolescente al que podemos conocer cuando accedemos a la instalación, y que irá mostrando algunas de sus actividades cotidianas y cómo surgen algunos de esas sensaciones. En paralelo, una dinamizadora, con apoyo de un miembro del equipo de Psicología del centro asistencial malagueño, hablarán sobre las cuestiones clave del bienestar emocional y, a través de preguntas e información presentada desde una mirada joven, se invitará a la toma de conciencia y reflexión sobre distintos temas relacionados con la salud mental.

El director médico del Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga, Diego Arenas, señala que apostar por la salud mental infantojuvenil es “clave”. “Un diagnóstico y apoyo tempranos no sólo alivian el sufrimiento inmediato, sino que previenen la cronificación de los problemas en la edad adulta. No se trata de crear generaciones de cristal, sino de equiparlas con la resiliencia y el vocabulario emocional necesarios para transitar por un mundo complejo”, ha señalado en la inauguración de la muestra, en la que se proponen aprendizajes para la identificación de los estados emocionales normales, con sus momentos de bienestar y malestar, así como las dificultades que pueden aparecer para poder manejarlos. La propuesta interpela a los jóvenes directamente y a las distintas instituciones sociales que intervienen en su desarrollo: colegios e institutos, familia y sociedad, intentando favorecer la comunicación en distintos niveles, para fomentar el desarrollo de herramientas y estrategias individuales y colectivas que permitan un crecimiento en autonomía.

Imagen de la instalación en el Centro Comercial Rosaleda. / L. O.

“La infancia y la juventud vive una época en la que se enfrentan a mayores niveles de presión y dificultades muy concretas, algunas de ellas marcadas por la exposición mediática de las redes, que además les aísla en un mundo irreal. Estamos viendo cómo surgen movimientos y prohibiciones de dispositivos en las aulas comprobando cómo se reduce el acoso escolar y aumenta la concentración”, ha agregado Arenas, que ha recordado la importancia no sólo de la prevención con actividades como esta, sino que también de la detección precoz de posibles trastornos.

Así, ha recordado que los problemas de autoestima y los trastornos de conducta son los principales motivos de consulta en el servicio de salud mental infantojuvenil del Centro Asistencial San Juan de Dios Málaga. Un espacio en el que se atiende a menores con patologías como trastornos por déficit de atención o del desarrollo, depresión o cuadros obsesivos. Esta se puso en marcha a finales de 2022 con el objetivo de atender la demanda creciente de atención a este grupo etario detectado tras la pandemia de Covid-19, y para potenciar el autocuidado emocional y las estrategias relacionales de las familias. Liderado por un equipo de psicólogos especializado en infancia, adolescencia y juventud, esta consulta atiende, en horario de tarde, a numerosos menores con diferentes necesidades.

Ante la difícil situación que atraviesa la salud mental de los jóvenes en España, es fundamental facilitarles espacios y herramientas que les ayuden a entender la importancia de la salud mental y cómo abordarla desde el bienestar emocional y la resiliencia como factor de protección. El Ministerio de Sanidad estima que el 70 % de los trastornos mentales, en general, se inician en la etapa infanto-juvenil, tal y como refleja la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026. Por este motivo, una atención temprana puede influir en el bienestar inmediato y futuro de la persona.

En este contexto, San Juan de Dios ha creado la campaña de sensibilización ‘Preguntar cura’, destinada principalmente a la población joven, aunque también pretende concienciar al resto de la sociedad. La actividad cuenta con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. “Esta iniciativa pretende fomentar la prevención y poner el foco en cómo gestionamos el malestar y el bienestar emocional hoy en día y qué retos y necesidades se tienen que impulsar a nivel individual y colectivo”, explica la coordinadora del Área de Sensibilización de San Juan de Dios.

Varios jóvenes visitan la habitación de adolescente que se ha montado en la campaña 'Preguntar Cura' / L. O.

Preguntar Cura. Un formato con el que los menores pueden identificarse

Es posible que el espacio más íntimo y personal de un adolescente sea su habitación. Entre sus paredes hay una muestra de sus intereses y preocupaciones: los posters, los libros, el ordenador, la ropa… todo habla por él o ella.

La propuesta se basa en la reproducción de una habitación, un espacio de intimidad que genere impacto y atraiga sobre todo a los más jóvenes, que pueden sentirse interpelados al ver un espacio que les es propio. A través de los diferentes elementos cotidianos de esta habitación (libros, posters, diario, fotografías, ordenador, espejo, etc.) se abordarán diferentes temas como la importancia del entorno, la presión estética, los hábitos saludables, etc.