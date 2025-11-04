Sucesos
La Junta ordena una inspección a la residencia donde un hombre agredió a otra interna que luego falleció
Al arrestado padece demencia y atacó a una mujer de 78 años afectada por alzhéimer
La Junta de Andalucía ha ordenado una inspección a la residencia en Málaga capital en la que un interno de 66 años agredió a otra, de 78 años, que falleció días después.
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad está llevando a cabo las actuaciones pertinentes sobre el caso, que está judicializado, según han confirmado fuentes del citado departamento. Cabe recordar que se trata de una residencia privada sin plazas concertadas con la Junta. Se encuentra en Cerrado de Calderón.
Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado 16 de octubre cuando, al parecer, un residente, que padecería demencia, atacó a la mujer, afectada por alzhéimer.
El hombre fue arrestado en relación con los hechos por un delito de lesiones. La mujer falleció unos días después de la presunta agresión en un hospital.
