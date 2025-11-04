Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños

Málaga capital acoge en uno de sus parques más emblemáticos una de las lagunas artificiales y urbanas más grandes de toda la provincia, con una dimensión de 14.800 metros cuadrados y hasta tres metros de profundidad, del que parten senderos, zona de picnic y parques infantiles que convierten este entorno en uno perfecto para acudir en familia.

Este enclave que ocupa una superficie total de más de 50.000 metros cuadrados con toda clase de opciones de ocio para niños y adultos es el Parque Laguna de la Barrera-María Eugenia Candau Rámila, localizado en el distrito de Teatinos, cerca de la Colonia de Santa Inés. Un parque que tiene su principal reclamo y atracción en su laguna artificial, que fue creada entre los años 70 y 80 a causa de la depresión que provocó en el lugar los trabajos de extracción de arcilla que se llevó a cabo para la fabricación de ladrillos.

Así, este parque se ha convertido en uno de los pocos que acoge una laguna urbana de toda Andalucía. De igual modo, esta zona ha sido considerada como un jardín botánico al acoger un centenar de especies de plantas, mientras las aguas de su laguna cuentan con una amplia presencia de plancton que permite la presencia de peces y reptiles, así como aves acuáticas y migratorias que han convertido este entorno en su espacio natural de descanso.

Imagen de la laguna de la Barrera. / .

Un parque en la capital de Málaga perfecto para visitar en familia

Además, este parque que se encuentran localizado en la calle Juan Francés Bosca de Teatinos dispone de gran variedad de zonas verdes y senderos que permiten un recorrido circular de en torno a un kilómetro y baja dificultad, idóneos para realizar en familia y disfrutar de un entorno natural único.

El Parque Laguna de la Barrera cuenta también con dos parques infantiles para niños, con toda clase de atracciones para todas las edades, así como zonas de picnic que permiten a los visitantes disfrutar de un completo día al aire libre en la capital malagueña.