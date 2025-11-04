Un malagueño muestra el curioso trabajo de un cortador de jamón 'profesional' de Disneyland París: "He comido entrecots más finos"

"Recuerdo de cuando comimos en uno de los mejores hoteles de Disneyland Paris y pude disfrutar de un buen jamón ibérico". El vídeo compartido por el creador de contenido malagueño Álvaro Espinosa, en el que se le puede contemplar paseando por uno de los buffet del emblemático parque de atracciones, podría parecer un recuerdo más de un viaje inolvidable. Pero la perspectiva cambia cuando llega al puesto de jamón ibérico, en el que un cortador 'profesional' se dispone a sacar lascas de la pieza y acaba realizando unas lonchas de tal grosor que los usuarios los comparan con un entrecot.

Todo comenzó cuando el malagueño se encontraba en el mítico parque disfrutando de sus atracciones y espectáculos. Cuando se disponía a reponer fuerzas en el restaurante de uno de los establecimientos hoteleros de Disneyland, el creador de contenido se topó con una curiosa escena: un cortador de jamón que, en lugar de las finas lascas que se suele encontrar en cualquier lugar de España, el supuesto experto realizaba cortes de considerable tamaño y grosor, más parecidos a una chuleta que a una loncha de jamón.

"Mirar el corte de jamón aquí. Con su curva perfecta y su bocado bien hecho", ha señalado en tono de humor el malagueño, que ha pedido a sus seguidores contemplar con atención su "lasca finita". "Qué bueno, qué maravilla. Muy bien la lasquita de jamón", ha continuado narrando con ironía el joven, que ha asegurado que es la primera vez que ha tenido que comer jamón con cuchillo y tenedor.

Las redes del malagueño se llenan de comentarios sobre la pericia de este cortador de jamón

Una curiosa estampa que no ha dejado indiferente a la ciudadanía, que se ha lanzado a las redes sociales para criticar y comentar con ironía y humor la pericia de este trabajador con los cuchillos. "He comido entrecots más finos", ha señalado un usuario. A lo que ha añadido otro con sarcasmo: "Un poco crudo el bistec". "Le faltan patatas al chuletón", ha recalcado otro.

"Cuando mientes en el Currículum", ha añadido otro con sorna. A lo que han continuado todo tipo de comentarios irónicos, como el que asegura: "Cuando el jefe te dice 'cortas el jamón y cuando acabes te vas para casa'". "Eso ya se considera chuleta", ha afirmado un usuario. Y ha comentado otro: "Le faltó preguntar el punto de la carne".