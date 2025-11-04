Así funcionan las nuevas taquillas refrigeradas en los mercados de Málaga

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha una nueva iniciativa para modernizar los mercados municipales de la provincia. En colaboración con los comerciantes, el Consistorio ha instalado taquillas refrigeradas en distintos establecimientos. Se trata de máquinas que, por un lado, hacen de consigna de modo que los usuarios puedan depositar sus compras mientras realizan otras gestiones y, por otro, sirven como punto de recogida para que los comerciantes puedan depositar en ellas los pedidos para los clientes.

Este nuevo servicio se ofrece en los mercados de Atarazanas, Bailén, El Carmen, Huelin y La Merced. Esto supondrá una mejora en la experiencia de compra, que permitirá seguir modernizando los espacios municipales.

Estas taquillas presentan una climatización adecuada, de manera que, se logra la correcta conservación de los productos alimenticios que se puedan guardar en su interior.

La inversión total asciende a 294.030 euros y, ha contado con el apoyo económico de los fondos Next Generation de la Unión Europea, con un 94% de la operación. Con esta medida, el Ayuntamiento busca mejorar la experiencia de compra y continuar con la modernización de los espacios municipales.

¿Cómo comprar online?

Los usuarios pueden realizar los pedidos a través de la web yocomproenmalaga.com, que permite visualizar las tiendas de los diferentes mercados, de forma online. Además, introduciendo el código 'Otoño20', se obtiene un 20% de descuento exclusivo para realizar el pedido, válido hasta el 31 de octubre, con un descuento máximo de 40 euros.

Responsable comercial

Antonio García, responsable comercial de las taquillas refrigeradas Frigikern, apunta las ventajas de esta nueva iniciativa: "La principal ventaja es abrir un nuevo canal para la captación de público joven y de personas que no tienen tiempo libre. También aporta comodidad, ya que permite dejar la compra para recogerla fuera del horario comercial. Es un servicio más que mejora la experiencia de compra en los mercados".

García señala que se realizará "un mantenimiento anual". "Primero uno correctivo, con una visita para revisar que compresores, luces LED, pantalla y cerraduras estén en perfecto estado. Cualquier avería queda cubierta dentro de esa cuota anual", añade.

El consumo de energía es uno de los factores fundamentales para realizar la instalación de la maquinaria: "El consumo de energía es eficiente. Los compresores son no-frost, con gas no contaminante y diseñados para un gasto muy bajo. El consumo ronda los 0,33 céntimos de euro, aproximadamente, lo que los hace muy eficientes, apunta García.

El responsable comercial explica que ahora mismo "tenemos proyectos en marcha en más de 200 mercados municipales de distintas localidades, además de ubicaciones estratégicas en otras ciudades para facilitar la recogida de pedidos del mercado en puntos designados", concluye Antonio García.

Establecimientos

Víctor, propietario de la Pescadería Víctor en el Mercado de Atarazanas, valora la iniciativa: "Las taquillas refrigeradas las puso el Ayuntamiento hace un tiempo. Ha sido una de las cosas que se han hecho bien. Porque cuando los clientes compran, muchos de ellos llegan, ponen su número de teléfono, meten el pescado en la taquilla, así no tengo que estar aquí esperándolos cuando me voy. Muchos clientes terminan de trabajar a las tres, y yo cierro sobre las dos y pico o las tres. Entonces, gracias a las taquillas, no tengo que quedarme esperando: dejo el pedido ahí y ellos vienen y lo recogen cuando pueden".