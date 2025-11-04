El paro en Málaga sortea octubre con una subida suave: sólo 985 desempleados más

El mes de octubre ha dejado una subida de 985 parados en la provincia de Málaga, un incremento motivado por la salida de trabajadores del sector servicios una vez terminada la temporada alta de verano. El desempleo sube así por segundo mes consecutivo tras el primer repunte que se registró en septiembre, aunque cabe reseñar que el incremento de este octubre de 2025 ha sido menor al que se venía registrando habitualmente en este mismo mes en los años anteriores. Tras esa subida, el número total de parados en Málaga es ahora de 110.351 personas, lo que supone el dato más bajo para un octubre desde el año 2007, según los datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Las cifras del paro reflejan también que la evolución interanual sigue siendo muy positiva, con un descenso en Málaga de 9.555 desempleados en relación con el mismo mes del año pasado. Es la cuarta provincia que más ha reducido su cifra de desempleo en España en los últimos doce meses tras Madrid (11.737), Sevilla (10.976) y Valencia (9.960).

Por sectores, la subida del desempleo en el mes de octubre ha estado encabezada en Málaga por los servicios, con 1.023 parados más, seguida del colectivo de personas sin empleo anterior (donde se incluyen, entre otros, a los jóvenes que se incorporan al mercado laboral), que suma otros 194 desempleados. La agricultura (32) y la industria (9) elevan su paro de forma mínima mientras que hay un descenso del paro en la construcción (-175).

Baja el número de cotizantes

En cuanto al empleo, octubre ha dejado una caída de 1.118 afiliados a la Seguridad Social en Málaga, lo que sitúa el promedio de cotizantes durante el pasado mes en 750.011 personas.

La provincia, en todo caso, mantiene una subida de 24.830 cotizantes en la comparativa interanual con octubre del pasado año, según las cifras del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es el cuarto mayor crecimiento de afiliados en los últimos doce meses tras los de Madrid (102.136), Barcelona (59.840) y Valencia (46.308).